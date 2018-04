Nielen Sagan bol hviezdou Paríž-Roubaix. Litovčan je senzáciou

Evaldas Šiškevičius prišiel do cieľa pretekov na poslednom mieste. Brány velodrómu mu museli otvoriť.

12. apr 2018 o 8:39 Zoran Boškovič

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



BRATISLAVA. Peter, ste legenda, a teraz ste sa stali aj nesmrteľným, aký je to pocit? Pýtal sa Petra Sagana v cieli novinár. Sagan sa usmial, zodpovedal otázky a odišiel si pre symbolickú dlažobnú kocku za triumf na druhom monumente v kariére - Paríž-Roubaix 2018.

Slovák bol najväčšou hviezdou dňa, zahraničné i domáce médiá písali o ňom. Na druhom konci pelotónu však bojoval ďalší hrdina. Tak trochu pozitívny, trochu tragický.

Litovčan Evaldas Šiškevičius (Delko Marseille Provence KTM) prišiel na cieľový velodróm v čase, keď už na tribúnach neboli žiadni diváci, brány boli zavreté, Sagan už azda i osprchovaný otváral druhé šampanské.

Jediný cieľ. Dokončiť

Šiškevičius je súčasťou profipelotónu od roku 2011 a dosiaľ nezaznamenal žiadne oslnivé výsledky. V podstate nie je dôvod o ňom písať samostatné texty. Po Paríž-Roubaix tobôž.

Prečítajte si tiež: Sagan je anjel aj démon, vraví jeho súper z úniku

Pri jeho mene vo výslednej listine neuvidíte umiestnenie, iba DNF. Nedokončil. Podobne, ako ďalších 61 jazdcov.

V ostatných dňoch prekonal chorobu, takže mal na jedných z najnáročnejších pretekoch na svete jeden hlavný cieľ - dokončiť.

Belgický spravodajský portál Sporza informuje, že štyridsať kilometrov pred cieľom sa ocitol pred broom wagonom, teda autom, ktoré zbiera oneskorencov.

Litovčana však nezobral, naopak, motivoval ho. Keď mu do cieľa chýbalo ešte tridsať kilometrov, dozvedel sa, že preteky vyhral Peter Sagan.

"Sústredil som sa na svoju jazdu. Pochopil som, že vodič si prial, aby som nasadol do auta a on mohol zrýchliť. Mal som však za sebou 230 kilometrov a ostávalo mi už len 30," opisoval po pretekoch pre Sporzu.

Aby toho nebolo málo, sedemnásť kilometrov pred cieľom na Carrefour de l´Abre dostal defekt.

Ponáhľal sa k odťahovému vozidlu, kde bolo umiestnené poškodené auto jeho stajne Delko Marseille. V tom momente sa už skutočne bál, že by preteky napriek všetkému úsiliu mohol nedokončiť.

Je to šialenec

Sám si vymenil koleso a za potlesku fanúšikov pokračoval. Kričali na neho "chapeau", teda klobúčik.

"Je to šialenec. Nečakal som, že by chcel ísť ďalej. Hovoril som však so šéfom pretekov Thierrym Gouvenouem, ktorý mi povedal, aby som odišiel, pretože sú kvôli nemu zavreté cesty," hovoril vodič broom wagonu.

Prečítajte si tiež: Sagan varoval pred ich dominanciou. Podľa rivala teraz môžu za jeho triumf

Povedal to cyklistovi. "Len choďte, poznám cestu do cieľa," povedal mu Šiškevičius. Presne o 18:13 dorazil k velodrómu v Roubaix. Zistil však, že brány sú zavreté.

Na tribúnach nebol žiadny divák, usporiadatelia búrali VIP stan. Cyklistovi však otvorili brány.

"Ráno mi športový riaditeľ povedal, aby som šiel cez limit, tak som šiel. Nerád sa vzdávam, či už je to na bicykli alebo v živote. A Paríž-Roubaix sú preteky, ktoré si zaslúžia istú úctu.

Prišiel som na velodróm, kde organizátori zavreli bránu. Boli však natoľko empatickí, že ma nechali prejsť," dodal Šiškevičius potom, čo v absolútnom tichu a nezáujme prešiel cieľovou rovinkou.

Neoficiálne, no preteky dokončil. Na nezáujem sa však sťažovať nemôže. Keď Sporza prišla s jeho príbehom, stal sa senzáciou a hviezdou internetu.