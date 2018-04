Juniorský tréner reaguje na Koukalovú: Ten človek je v dvoch svetoch

Gabriela Koukalová obvinila juniorského trénera, že ju kritizoval pre nadváhu. On obvinenia odmieta.

12. apr 2018 o 10:35 Zoran Boškovič

BRATISLAVA. Gabriela Koukalová tento týždeň šokovala český šport. V rozhovore pre magazín DNES uviedla, že bola desať rokov anorektičkou.

Problémy českej biatlonistky mal spustiť jej juniorský tréner. Kritizoval ju pre nadváhu. "Možno to nemyslel zle. Možno to pramenilo len z nedostatku znalostí psychológie a práce s mládežou," vravela Koukalová.

Prečítajte si tiež: Si tlstá ako prasa, vravel jej tréner. Koukalová vracala aj osemkrát denne

Tréner Jindřich Šikola po prečítaní rozhovoru reaguje. "Verte mi, že za ostatné štyri roky, som vetu, že nejedze toľko, priberiete, so zveličením povedal i v súčasnom kolektíve. Na druhej strane sú tu aj športovci ako Markéta Davidová, ktorú som napríklad tri roky nútil, aby jedla viac," tvrdí Šikola v rozhovore pre denník Sport.

Akékoľvek Koukalovej šikanovanie odmieta. "Je to tvrdá realita vrcholového športu ale aj osobného života a myslím, že túto vetu každý z nás povedal. Keď ale budeme slovíčkariť, tak áno, túto vetu som v živote povedal," pokračoval.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



"Dievčatá su na takéto vnemy náchylnejšie ako chlapci. Zafixujú si to v sebe vo veku, keď sa mozog mení zo skoro hotového na dospelý, a naviac sa do toho zapojí hormonálna výbava. Začala si vsugerovávať niečo, čo neexistuje," reaguje Richard Pfleger, ktorý sa staral o výživu Koukalovej v rozhovore pre iDnes.

Koukalová Šikolu tiež obvinila, že jej hádzal jedlo do záchoda. "Aj teraz som to zo žartu schopný povedať. Boli sme spolu veľmi krátko, takže keď som ju za ten krátky čas ovplyvnil až takto, tak ma to mrzí," vraví.

Šikola ubezpečuje, že Koukalová mala vždy s váhou osobný problém. Keby sa však dialo to, čo opisuje, dozvedel by sa o tom.

11. apríla vyšla kniha o biatlonistke Gabriele Koukalovej, ktorú napísal vedúci magazínu DNES Martin Moravec.

"To, že napíše, že nejedla a ihneď šla zvracať, alebo dokonca nejedla vôbec, to každý rozumný človek musí pochopiť, že by tak nevyhrávala. Je to prosto nezmysel. Rozhodne sa to nedialo v takom rozsahu, v akom to opisuje," myslí si Šikola.

Podľa vlastných slov sám nerozumie, prečo Koukalová prišla s týmito obvineniami.

"Zdá sa mi, že sa 'Gábina' zamotáva. Na jednej strane píše, že bola svojim spôsobom anorektička, na tej druhe, keď je na vrchole kariéry, opisuje ako sa prejedá paštékami a sladkosťami a na sociálnych sieťach si tak vytvára imidž.

Zdá sa mi, že ten človek je v dvoch svetoch. Nemám na to čo povedať, pretože si myslím, že sa nad tým každý rozumný človek pozastaví," dodáva dnes 49-ročný tréner.

Obáva sa, že nešlo o posledný Koukakalovej útok: "Obávam sa, že ešte nie je koniec."