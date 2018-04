Slovenka sa dostal medzi najlepšie hráčky. Rozhodnú fanúšikovia

Slovenská hádzanárka Lýdia Jakubisová sa dostala do nominácie na zaradenie do All-star tímu Ligy majstrov.

12. apr 2018 o 10:08 SITA

BRATISLAVA. Slovenskej hádzanárke Lýdii Jakubisovej sa ušla pocta.

Hoci jej klub Thüringer HC už neúčinkuje ďalej v Lige majstrov, keďže nepostúpil do štvrťfinále, pravá krídelníčka nemeckého tímu sa dostala do nominácie na zaradenie do All-star tímu najprestížnejšej európskej pohárovej súťaže ženských klubov.

Jakubisová sa ocitla medzi päticou nominovaných hráčok na svojom poste.

Okrem nej majú hlasmi fanúšikov šancu získať miesto v hviezdnom tíme Julia Managarovová (Rostov), Viktória Lukácsová (FTC-Rail Cargo Hungaria Budapešť), Dijana Ujkičová (ŽRK Budučnost Podgorica) a Ajaka Ikeharová (Nyköbing Falster Haandboldklub).

"Samozrejme, prekvapilo ma, že som sa ocitla v tejto spoločnosti. Aj keď mám dobrú sezónu, v Lige majstrov je predsa veľa kvalitných hráčok a veľká konkurencia. O to viac ma to teší a som poctená," uviedla pre agentúru SITA 36-ročná bojnická rodáčka, ktorá sa bude uchádzať o hlasy fanúšikov.

"Na víťazstvo určite nepomýšľam. Pre mňa je výhra už to, že som sa ocitla medzi päticou nominovaných.

Favoritku spomedzi nášho kvinteta nemám, ale páči sa mi hra Lukácsovej z Ferencvárosu," pokračovala najlepšia hádzanárka SR za rok 2012, ktorá nie je jedinou zástupkyňou Thüringeru medzi nominovanými.

O miesto v najlepšej sedmičke LM sa ako tvorkyňa hry uchádza Češka Iveta Luzumová.

"Myslím si, že Ivet si tam zaslúži byť a pokojne by mohla ako stredná spojka aj vyhrať. Aj keď si nezahráme vo Final Four, ona má fantastickú sezónu.

Držím jej veľmi palce, nech jej dá čo najviac ľudí svoj hlas," dobroprajne dodala Jakubisová.