Keby penaltu neodpískal, nastalo by rovnaké šialenstvo, tvrdí uznávaný rozhodca

Chcel by som byť v koži rozhodcu v takom zápase, ale nie mať takú situáciu v nadstavenom čase, hovorí rozhodca Ivan Kružliak.

12. apr 2018 o 11:04 Juraj Berzedi

V odvetnom súboji štvrťfinále Ligy majstrov medzi Realom Madrid a Juventusom Turín odpískal rozhodca Michael Oliver penaltu, ktorá vyvolala veľké vášne. Bola nariadená správne?

„Viem, že to bolo kritické rozhodnutie. Nerád sa k nemu vyjadrujem, keďže je to môj kolega a kamarát. Názory sú dvojaké. Uvidíme, ako to uzavrie komisia rozhodcov.“

Takže mala to byť penalta alebo nie?

„V rýchlosti to pre mňa vyzeralo ako jasný pokutový kop. Spomalené zábery nepreukázali jednoznačný faul, ale bolo vidieť, že obranca Juventusu protihráča rukami postrčil. Akou intenzitou, to je najlepšie vidieť naživo.“

Aký rozdiel je medzi tým, keď rozhodca vidí zákrok priamo na ihrisku a potom si ho pozrie na videu?