Chára asistoval pri výhre Bostonu, Torontu strelil päť gólov

Pozrite si sumár výsledkov prvých zápasov play off NHL z noci na piatok.

13. apr 2018 o 6:01 SME.sk

Hráči Bostonu zdolali v úvodnom zápase play off Toronto 5:1.(Zdroj: SITA/AP)

NEW YORK. V noci na piatok zasiahol do bojov Boston Bruins so Zdenom Chárom, ktorý si v úvodnom zápase poradil s Torontom 5:1. Kapitán Bruins Chára asistoval pri štvrtom góle svojho tímu.

Najlepší tím Východnej konferencie Tampa Bay Lightning privítala doma New Jersey Devils. Lightning sa radovali z víťazstva 5:2.

Hráči Washingtonu na domácom ľade nestačili na Columbus. O výhre Blue Jacket v predĺžení rozhodol Artemi Panarin.

NHL 2017/2018 - výsledky:

Boston Bruins - Toronto Maple Leafs 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)

Slovenský obranca Zdeno Chára (Boston) strávil na ľade 19:41 min., pripísal si jednu asistenciu, bránku súpera ohrozil raz, zaznamenal dva bodyčeky, zablokoval jednu strelu a na trestnej lavici strávil dve minúty.

Tampa Bay Lightning - New Jersey Devils 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)

Washington Capitals - Columbus Blue Jackets 3:4 po predĺžení (2:0, 0:1,1:2, - 0:1)

Nashville Predators - Colorado Avalanche 5:2 (0:1, 2:1, 3:0)

Anaheim Ducks - San Jose Sharks 0:3 (0:0, 0:3, 0:0)