Marseille sa opäť stretne so Salzburgom, na Arsenal čaká Atlético Madrid

Hlasy po žrebe (zdroj: uefa com):

Hector Bellerín, obranca Arsenalu: "Dostali sme veľmi silný tím, ktorý v uplynulých rokoch pravidelne hrával v Lige majstrov. Ak by sa nám ho podarilo vyradiť a potom vyhrať celú súťaž, bol by to obrovský úspech."

Alexandre Lacazette, útočník Arsenalu: "Chceme postúpiť až do finále. V tejto fáze súťaže si už človek nevyberie, všetko sú to silné tímy."

Andoni Zubizarreta, športový riaditeľ Olympique Marseille: "Nie je to najhorší žreb, ale pozor na Salzburg, ktorý proti Laziu demonštroval svoju silu. Ani posledné vzájomné zápasy s Rakúšanmi nedopadli v náš prospech. V Salzburgu sme prehrali a doma iba remizovali."

Clemente Villaverde, riaditeľ Atletica: "Arsenal je skvelý tím. Každý rok bojuje o popredné priečky v anglickej Premier League a mieša karty aj v pohárovej Európe. Je to otvorené, šance na postup odhadujem na 50:50."