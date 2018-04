Bayern vyzve Real Madrid, Liverpool pocestuje do Ríma

Hlasy po žrebe (zdroj: dpa):

Hasan Salihamidžič, športový riaditeľ Bayernu: "Real je najsilnejší možný súper, to je jasné. Vlani sme na ňom stroskotali vo štvrťfinále, teraz sa pokúsime o odplatu. Chceme ísť do finále. Som optimista. Máme pred súperom rešpekt, nie však strach. Urobíme všetko pre to, aby sme si zahrali v Kyjeve."