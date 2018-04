Budajov syn sa divákom predviedol so svietiacou hokejkou. Za obľúbeného hráča označil Kučerova

Absolvoval krátky rozhovor s moderátorom.

13. apr 2018 o 15:09 SITA

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



TAMPA. Slovenský brankár Peter Budaj síce chýbal v zostave hokejistov Tampa Bay Lightning v prvom domácom súboji úvodného kola play off Východnej konferencie NHL proti New Jersey Devils (5:2), ale predzápasovú prípravu na ľade si vychutnal viac ako kedykoľvek predtým.

Budajov sedemročný syn Peter totiž vykorčuľoval spoločne s hráčmi domáceho tímu a so svietiacou hokejkou sa premával po ľade Amalie Areny.

Prečítajte si tiež: Chára asistoval pri výhre Bostonu, Torontu strelil päť gólov

Neskôr absolvoval aj krátky rozhovor s moderátorom. To všetko v rámci projektu "Thunderkids" (Hromové deti), ktorý má v domovskom stánku Ligthning peknú tradíciu.

"Spočiatku som bol nervózny, ale potom to už bolo lepšie. Bol to skvelý pocit," odpovedal Peter Budaj ml. na otázku, aké to je korčuľovať pred 20 000 divákmi. Peter Budaj ml. priznal, že proti otcovi nehráva často, ale pôsobí v tíme Brandon Jr. Bulls na predmestí Tampy.

"Som obranca, nie brankár," uviedol mladík. Na otázku moderátora, ktorý je jeho obľúbenec spomedzi hráčov Tampy, odpovedal: "Nikita Kučerov", po chvíli však akoby ospravedlňujúco dodal: "Aj môj ocko."

Skúsený 35-ročný Peter Budaj sa v základnej časti v sezóne 2017/2018 predstavil iba v 8 zápasoch tímu Tampa Bay Lightning a pripísal si 3 víťazstvá.

Okrem syna Petra má s manželkou Taylor ešte druhého syna Michaela Becketta, ktorý sa narodil v roku 2015. Video s rozhovorom s P. Budajom ml. priniesla twitterová prezentácie GoBolts.