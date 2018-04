Šéf Nitry: Sezóna mala jednu škvrnu. Káder čaká veľká odmena, Krištof má už dohodnutý nový klub

Nitranov zastavil ich neobľúbený súper z Banskej Bystrice.

13. apr 2018 o 18:44 TASR

NITRA. Prezident HK Nitra Miroslav Kováčik považuje sezónu 2017/2018 za úspešnú. V rozhovore pre klubovú stránku priznal, že jedinou škvrnou bolo jednoznačné vypadnutie v semifinále Kaufland play off Tipsport Ligy proti Banskej Bystrici.

Prevažujú však dôvody na spokojnosť. Vedenie klubu avizuje významnejší rez v kádri, z ktorého sú už na odchode útočník Michal Krištof i brankár Marek Laco.

Nitranske A-mužstvo vypadlo s Banskou Bystricou 0:4 na zápasy a po zisku prvenstva v základnej časti obsadilo bronzovú priečku.

"Vyhrali sme základnú časť, čo sa podarilo len druhý raz v histórii po dvanástich rokoch. Vyhrali sme aj novozaložený Vyšehradský pohár. Jednoznačne sme prešli štvrťfinálovou sériou, ale v semifinále sme prehrali jednoznačne zase my. To je ale jediná škvrna sezóny," uviedol Kováčik v rozhovore pre klubovú stránku.

Hlavný problém? Nastavenie hráčov

Nitranov zastavil ich neobľúbený súper z Banskej Bystrice, s ktorým prehrali nielen všetky štyri semifinálové zápasy, ale aj päť zo šiestich stretnutí v základnej časti.

"Hlavnou príčinou bolo nastavenie hráčov - to, ako sa k tomu postavili. Súper mal kvalitu, ale tá bola aj na našej strane. Sme sklamaní z výsledku série," netajil Kováčik.

Matej Paulovič (vpravo) a Michal Krištof (v strede) sa rozdelia. Krištof už má nový klub dohodnutý. (zdroj: SITA)

K najpozitívnejším prekvapeniam patrili výkony trojice Michal Krištof, Matej Paulovič, Tomáš Mikúš. Všetci traja sú v týchto dňoch súčasťou reprezentácie, pričom Krištof s Paulovičom štartovali aj na ZOH v Pjongčangu.

Niet divu, že o produktívnych útočníkov sa zaujímajú zahraničné kluby.

"Mišo už má iný klub dohodnutý. Maťo Paulovič nám má do konca mája oznámiť, či pôjde do zahraničia alebo nie. Ak by nešiel, tak by ešte zostal u nás. Tomáš Mikúš má od nás ponuku. Jeho strelecká potencia bola vysoká, takže ešte chce počkať na ponuky zo zahraničia, ale sám povedal, že tu bol spokojný a nevylučuje ďalšiu spoluprácu."

Obmena kádra bude veľká

Hlavný tréner tímu Antonín Stavjaňa, ktorý sa pod Zobor vrátil v priebehu ročníka a tím doviedol aj k triumfu vo Vyšehrádskom pohári, má zmluvu na ďalšie dve sezóny, ďalšie obsadenie trénerského štábu by malo byť jasné do konca apríla.

Na rozdiel od predošlých ročníkov možno počas leta očakávať výraznejší prievan v kádri.

"Sezóna sa síce skončila prvým miestom po základnej časti, ale už v jej priebehu sme mali premyslený radikálnejší zásah. Potvrdila to aj semifinálová séria.

S najväčšou pravdepodobnosťou budeme mať tím výrazne pozmenený. Už prebehlo viacero rokovaní o budúcnosti hráčov, ale ešte to nechcem špecifikovať. Nie je to všetko uzavreté, ale obmena kádra bude dosť veľká," dodal Miroslav Kováčik.