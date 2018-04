Radivojevič: Ak pán rozhodca s číslom 25 nemá gule, nech sem ani nechodí

Radivojevič prišiel pred novinárov nahnevaný.

13. apr 2018 o 22:08 TASR

TRENČÍN. Prvý krok vo finálovej sérii Kaufland play off Tipsport Ligy vyšiel lepšie hokejistom Banskej Bystrice. Kým Tomáš Hrnka hovoril o zaslúženej výhre, kapitán Trenčína Branko Radivojevič soptil na rozhodcov.

Radivojevič prišiel pred novinárov nahnevaný, Trenčanom sa nepáčili niektoré rozhodnutia arbitrov.

"Chcel by som začať pánom rozhodcom s číslom 25. Ak nemá 'gule' zapískať faul v predĺžení, potom nech sem ani nechodí. Po druhý raz v sezóne nám vylúčil Deveauxa, nerozumiem tomu. Ako keby sa ho chcel zbaviť, aby s ním nemal problémy," uviedol kapitán Dukly.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Možno sa ešte priostrí

Hostia z Banskej Bystrice boli pochopiteľne spokojnejší. Mali lepší úvod, trikrát viedli a napokon v predĺžení aj rozhodli.

Prečítajte si tiež: Bystrica trikrát vyhrávala, napokon triumfovala až po predĺžení

"Sám som čakal, aké to bude po desiatich dňoch oddychu, ale úvod sme zvládli dobre. Bol to však ťažký zápas, Dukla sa doťahovala, ale pri nás stálo aj šťastie," povedal útočník hostí Tomáš Hrnka.

V stretnutí padlo dvanásť menších trestov a dva vyššie, oba inkasovali hráči Trenčína. "Možno sa ešte priostrí, dnes to bolo tak akurát," dodal Hrnka.

Radivojevič: Mám pocit, že tri góly sme si dali sami

Dukla mala najväčšie šance v druhej tretine pri presilových hrách. "Musíme si zápas poriadne rozobrať, pretože mám pocit, že tri góly sme si dali sami," poznamenal Radivojevič, ktorý sa v zápase blysol tromi bodmi.

V celom play off podáva výborné výkony, aj preto sa na sociálnych sieťach čoraz viac objavujú komentáre, aby si to ešte s koncom kariéry v reprezentácii rozmyslel: "Ja mám teraz play off a nechcem myslieť na nič iné."

Kapitána Dukly pochválil aj Hrnka, no ten dobre vie, že Trenčín nie je len o ňom. "Branko je skvelý hráč, rovnako aj Tomáš Starosta, ale Trenčín má skvelých hráčov a nebolo by múdre, keby sme sa sústredili iba na nich."