Vegas s Tatarom vyhrali aj druhý zápas, triumf vydreli v druhom predĺžení

Dramatický duel rozhodol v 96. minúte Erik Haula.

14. apr 2018 o 6:40 (aktualizované 14. apr 2018 o 8:40) SITA

BRATISLAVA. Hráči Philadelphie ukázali, že stredajší výprask v Pittsburghu 0:7 v úvodnom súboji prvého kola play off Východnej konferencie NHL ich nezlomil. O dva dni sa na tom istom mieste tešili z hladkého triumfu 5:1 nad tým istým súperom, dvojnásobným obhajcom trofeje v Stanleyho pohári.

Stav série je vyrovnaný 1:1.

Základom triumfu hostí bol výkon brankára Briana Eliiotta, ktorý predviedol 34 zákrokov. Pritom dva dni predtým musel v polovici zápasu odísť dolu z ľadu, keď inkasoval päť gólov z devätnástich striel.

"Ak zažijete štart do série ako ja, musíte sa z toho poučiť. Je výnimočné byť prvým brankárom v play off, treba si to vážiť," uviedol Brian Elliott, ktorý v minulosti strážil bránky troch tímov NHL v zápasoch play off (Ottawa Senators, St. Louis Blues, Calgary Flames, pozn. red.).

"Všetci pochybovači teraz vidia, čo sa stalo v druhom zápase," povedal na adresu Elliotta kapitán Flyers Claude Giroux.

Murray dostal gól po 225 minútach

Základom piatkového úspechu Philadelphie boli okrem skvelého Elliotta góly na konci prvej a začiatku druhej tretiny. Obranca Shayne Gostisbehere a útočník Sean Couturier skórovali v rozpätí 87 sekúnd.

Keď 19-ročná draftová posila Nolan Patrick po parádnej zadovke Couturiera v 46. minúte v presilovej hre pridala gól na 4:0, bolo prakticky rozhodnuté.

"Nikto nám v tejto sérii nedával reálne šance a neviem, či nám aj teraz niekto verí. Ja však už viem, že po našom víťazstve na ľade súpera bude táto séria minimálne päťzápasová. Máme sa z čoho odraziť do jej pokračovania," skonštatoval kouč Philadelphie Dave Hakstol na webe NHL.

Piatkový súboj v PPG Paints Arene priniesol aj jednu štatistickú zaujímavosť. Gostisbehere gólom do šatne v prvej tretine ukončil nepriestrelnosť gólmana Penguins Matta Murrayho, ktorá trvala ešte zo záveru minuloročného finále play off s Nashvillom Predators dokopy 225:49 minúty.

"Aj v druhom stretnutí sme hrali dobre a vo väčšine zápasu sme boli lepším mužstvom. Súper však využil šance a my nie," krátko zhodnotil Murray.

Brankár Jets prišiel v závere o čisté konto

V prvom kole Západnej konferencie hokejisti Winnipegu Jets vyhrávajú v sérii nad Minnesotou už 2:0 a potvrdzujú, že ich kvalitné výkony počas celej základnej časti NHL neboli dielom náhody.

V zápase číslo 2 domáci opäť bez Slováka Marka Daňa v zostave prestrieľali hostí 44:17 a o svojom víťazstve rozhodli troma gólmi v tretej tretine.

“ Urobili sme dôležitý krok dopredu. Ešte pár takých krokov a bude to dobré. „ Nikolaj Ehlers, útočník Winnipegu

Keď v 58. minúte fínsky supertalent Patrik Laine svojím druhým zásahom v play off zvýšil na 4:0, bolo rozhodnuté. Presilovkový gól Zacha Pariseho v čase 59:15 už len nahneval brankára Jets Connora Hellebyucka, ktorý prišiel o možný shutout.

"Prvý zápas a prvé víťazstvo v play off boli veľkým zážitkom. Hrali sme dobre, ale teraz sme boli ešte lepší a urobili sme dôležitý krok dopredu. Ešte pár takých krokov a bude to dobré," uviedol útočník Winnipegu Nikolaj Ehlers.

"Parádna zábava, atmosféra v hale bola elektrizujúca. Snažil som sa len hrať to, čo viem, nebyť nervózny a dostať sa do zápasu," vravel nováčik v drese Winnipegu Jack Roslovic, ktorý svoj prvý zápas vo vyraďovacej časti v kariére ozdobil dvoma asistenciami.

Drámu rozhodla 96. minúta

Nováčik profiligy Vegas Golden Knights zvíťazil aj v druhom domácom zápase, Los Angeles zdolal 2:1 po dvojnásobnom predĺžení.

Rozhodujúci gól strelil v 96. minúte Erik Haula.

Kings nestačil ani výkon brankára Jonathana Quicka, ktorý potvrdil povesť špecialistu na play off a pripísal si 54 zákrokov. Tomáš Tatar v drese Vegas strávil na ľade takmer 18 a pol minúty, no strelecky sa nepresadil.

Séria hraná na štyri triumfy sa za stavu 2:0 presúva do Vegas.

Hokejisti Vegas oslavujú víťazstvo v druhom zápase play off. (zdroj: TASR/AP)

NHL - Západná konferencia, 1. kolo play off:

Winnipeg - Minnesota 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)

Góly: 29. Myers (Roslovic, Chiarot), 48. P. Stastny (Byfuglien, Laine), 50. Copp (B. Little, Roslovic), 58. Laine (Ehlers, Myers) - 60. Parise (M. Koivu, Brodin)

/Marko Daňo (Winnipeg) nehral, nezmestil sa do zostavy/

(priebežný stav série 2:0)

Vegas - Los Angeles 2:1 pp (1:0, 0:1, 0:0 - 0:0, 1:0)

Góly: 15. Alex Tuch (Marchessault, Reilly Smith), 96. Haula (James Neal, Shea Theodore) - 36. LaDue (Phaneuf, Amadio)

/Tomáš Tatar (Vegas) odohral 18:24 minúty, vyslal dve strely na bránu súpera, nebodoval, ale do štatistík si zapísal osem hitov/

(priebežný stav série 2:0)

NHL - Východná konferencia, 1. kolo play off:

Pittsburgh - Philadelphia 1:5 (0:1, 0:1, 1:3)

Góly: 46. Hörnqvist (J. Schultz, B. Dumoulin) - 20. Gostisbehere (C. Giroux, Couturier), 21. Couturier (Provorov, M. Raffl), 42. T. Konecny (Simmonds, Provorov), 46. N. Patrick (Couturier, Voráček), 60. A. MacDonald (Lehterä)

(priebežný stav sére 1:1)