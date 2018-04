Karlovič je najstarším semifinalistom na okruhu ATP za posledných 25 rokov

Chorvátsky tenista postúpil medzi najlepšiu štvoricu na turnaji v americkom Houstone vo veku 39 rokov.

14. apr 2018 o 10:13 SITA

HOUSTON. Chorvátsky tenista Ivo Karlovič sa vo veku 39 rokov stal najstarším semifinalistom na okruhu ATP World Tour od Jimmyho Connorsa z roku 1993.

Podarilo sa mu to na podujatí ATP World Tour 250 Fayez Sarofim & Co. U.S. Men´s Clay Court Championship v americkom Houstone v Texase, keď v piatkovom štvrťfinále, v ktorom figuroval ako najstarší v histórii turnaja v tzv. otvorenej ére, zdolal štvrtého nasadeného Nicka Kyrgiosa z Austrálie 3:6, 6:2, 6:3.

"Je to veľké víťazstvo. Prehral som s ním doteraz každý zápas, triumf ma naozaj potešil," cituje ho web ATP World Tour.

V boji o finále ho čaká domáci ôsmy nasadený Tennys Sandgren. Pre 26-ročného praváka to bude prvé semifinále na okruhu ATP World Tour v kariére.

"Bol som na seba hrdý už len za to, že som držal krok so súperom. Zdalo sa mi, že mu to ide lepšie ako mne, bol som frustrovaný a myslel si, že to nedopadne dobre," vrátil sa Sandgren k štvrťfinálovému duelu s nenasadeným Argentínčanom Guidom Pellom, v ktorom uspel 4:6, 7:5, 6:3.

Ak sa Karlovičovi podarí dostať sa do finále, stane sa najstarším hráčom v konečnej fáze turnaja od Kena Rosewalla. Tomu sa to podarilo vo veku 43 rokov v 1977 na podujatí v Hongkongu.

Vtedy dokonca zvíťazil.