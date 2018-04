Strelecky sa trápil, spoluhráči si ho doberali. Stoch zažiaril

Slovenský útočník prispel k víťazstvu Slavie Praha nad Karvinou 3:2. V tejto sezóne dal tri góly.

14. apr 2018 o 10:27 SITA

PRAHA. Slovenský futbalista Miroslav Stoch sa zviditeľnil dvoma gólmi pri domácom víťazstve Slavie Praha nad Karvinou 3:2 v piatkovom stretnutí 24. kola najvyššej českej súťaže. Dvadsaťosemročný stredopoliar najprv v prvom polčase vyrovnal a po zmene strán poslal svoje mužstvo do vedenia.

Na prvý zásah mu prihral krajan Jakub Hromada, ktorý kolmicou poslal loptu do šestnástky a Stoch si vychutnal slovenského brankára Patrika Le Gianga.

Bývalý hráč FC Chelsea či Fenerbahce Istanbul upútal aj druhým gólom, keď ideálne trafil z približne 30 metrov.

Stocha v tejto sezóne trápi produktivita, presadil sa iba trikrát, okrem piatkového duelu aj v marci v mestskom derby proti Sparte. "Každý hráč potrebuje asistencie a góly. Skoro v každom zápase strieľam, ale nepadalo mi to tam. Dnes sa mi to podarilo dvakrát, budem sa snažiť aj nabudúce. Verím, že sa to rozbehne a pomôžem mužstvu produktivitou," povedal Stoch na oficiálnom webe Slavie.

Streľba z diaľky? Je to o tréningu, vraví Stoch

“ Dosť som to driloval, potom prišiel nejaký zlom a začalo mi to padať z diaľky, tak som to skúšal ďalej. Bol som úspešný, ale v ostatnej dobe sa to zadrhávalo. „ Miroslav Stoch, slovenský futbalista

Miroslav Stoch sa netají, že streľba z diaľky je jeho špecialitou. "Odjakživa to dosť trénujem. Zdobilo ma to celú kariéru. Konečne som trafil aj tu, dúfam, že to nebolo naposledy," prezradil Stoch.

Dodal, že v tomto aspekte hry je samouk. "Je to hlavne o tréningu. Každý má inú techniku, či už kopov alebo všeobecne," pokračoval.

"Dosť som to driloval, potom prišiel nejaký zlom a začalo mi to padať z diaľky, tak som to skúšal ďalej. Bol som úspešný, ale v ostatnej dobe sa to zadrhávalo, konečne sa mi to podarilo."

Spoluhráči si ho doberali

Nielen 50-násobný reprezentant Slovenska si uvedomoval, že v produktivite zaostáva za očakávaniami. Patrične si ho doberali aj spoluhráči.

"Počúval som ich dosť dlho. Som si vedomý, že to trvalo pár zápasov, ale teraz som rád a určite aj oni. Už si zo mňa po zápase robili srandu," dodal Stoch.

Obhajca titulu Slavia Praha figuruje na druhom mieste v ligovej tabuľke so štvorbodový mankom na trápiacu sa Plzeň, ktorá má zápas k dobru.

V nedeľu Slavia doma privíta Spartu Praha.

