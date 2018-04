Útočník Toronta nebezpečne fauloval protihráča, nezahrá si tri zápasy

Pre Nazema Kadriho je to už štvrtý dištanc v kariére.

14. apr 2018 o 11:21 TASR

TORONTO. Hokejový útočník Nazem Kadri z Toronta si odpyká trojzápasový trest za narazenie Tommyho Wingelsa počas úvodného súboja série 1. kola play off NHL s Bostonom, ktorý sa hral v noci na piatok.

Boston vyhral na domácom ľade hladko 5:1.

V 49. minúte Kadri nebezpečne narazil na mantinel nič netušiaceho Wingelsa, ktorý sa ocitol na kolenách po súboji s hráčom Toronta Mitchom Marnerom.

video //www.youtube.com/embed/mBla7x1KhWo

Za tento zákrok si okamžite vyslúžil väčší trest na päť minút plus do konca zápasu. Pre dvadsaťsedemročného Kanaďana je to už štvrtý dištanc v jeho profiligovej kariére. "Určite som sa ho nesnažil zasiahnuť, keď padal. Ak by stál, nič zlé by som nespravil," cituje Kadriho TSN.

V základnej časti si pripísal 55 bodov za 32 gólov a 23 asistencií.

Druhý zápas série je na programe na ľade Bostonu v nedeľu o 2:00 SELČ.

Informáciu priniesla agentúra AP.