Viedol ho takmer šestnásť rokov. Pacquiao ukončil spoluprácu s trénerom

Freddieho Roacha ranilo, že sa informáciu o konci spolupráce dozvedel až z vyhlásenia filipínskeho boxera.

14. apr 2018 o 12:28 TASR

LOS ANGELES. Filipínsky boxer Manny Pacquiao oznámil ukončenie takmer šestnásťročnej spolupráce s trénerom, Američanom Freddiem Roachom.

Tridsaťdeväťročný Manny Pacquiao oznámil rozhodnutie v tlačovej správe k nadchádzajúcemu zápasu, v ktorom zabojuje o titul majstra sveta organizácie WBA vo welterovej váhe proti Argentínčanovi Lucasovi Matthysseovi.

Zápas sa uskutoční 15. júla v Kuala Lumpure.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Dozvedel sa to až z vyhlásenia

Roach povedal, že sa o Pacquiaovom rozhodnutí dozvedel až z vyhlásenia.

“ Klamal by som, ak by som povedal, že ma neranil spôsob, akým som sa dozvedel o jeho rozhodnutí, ale ani to nedokáže pokaziť spomienky na úžasné obdobie, ktoré sme spolu prežili. „ Freddie Roach, boxerský tréner

Práve Roachovi pripisoval Filipínec zásluhy za to, že sa zo surového pouličného bitkára vypracoval na držiteľa titulu majstra sveta v ôsmich rôznych organizáciách.

Jeden z najuznávanejších trénerov súčasnosti reagoval na informáciu vyhlásením, v ktorom vyjadril ľútosť nad rozhodnutím svojho zverenca.

"Manny a ja sme zažili skvelú jazdu, ktorá trvala viac ako pätnásť rokov. Je to viac ako väčšina manželstiev a nepochybne je to v dnešnom boxe niečo ojedinelé. Ten čas by som nevymenil za nič na svete. Mannymu želám len to najlepšie ako v boxerskom, tak aj politickom ringu. Klamal by som, ak by som povedal, že ma neranil spôsob, akým som sa dozvedel o jeho rozhodnutí, ale ani to nedokáže pokaziť spomienky na úžasné obdobie, ktoré sme spolu prežili," povedal Roach.

Prehral štyri z posledných deviatich zápasov

Roachovo miesto preberú minimálne do júlového zápasu Pacquiaov tréningový partner Restituto Fernandez a Raides Neri, ktorý je jeho dlhoročným priateľom a príležitostným kuchárom.

Pacquiao prehral štyri z posledných deviatich zápasov. V profesionálnej kariére ma bilanciu 59 víťazstiev (38 knokautov), sedem prehier a dve remízy.

Okrem profesionálneho boxu sa venuje aj politike. Od roku 2016 je senátorom na Filipínach.