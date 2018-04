Kovaľčuk poprel dohodu s New Yorkom Rangers, s nikým o tom nehovoril

Ruský útočník prezradil, že by sa chcel vrátiť do NHL.

14. apr 2018 o 14:02 TASR

NEW YORK. Ruský hokejista Iľja Kovaľčuk vyvrátil tvrdenia o podpise zmluvy s niektorým z klubov NHL. Tvrdí, že žiadne rokovania zatiaľ neprebehli.

Skúsený útočník oznámil svoj úmysel vrátiť sa do NHL začiatkom tohto týždňa po tom, ako jeho tím SKA Petrohrad nestačil vo finále Západnej konferencie KHL na CSKA Moskva. Podľa neoficiálnych informácií mal uzavrieť dohodu s tímom New York Rangers, čo ale najnovšie poprel.

“ Volalo mi veľa kamarátov. Niektorí chceli vedieť, či to je pravda, iní mi hneď blahoželali. „ Iľja Kovaľčuk, ruský hokejista

"Volalo mi veľa kamarátov. Niektorí chceli vedieť, či to je pravda, iní mi hneď blahoželali. Povedali som im, že tlač v Rusku funguje veľmi dobre, údajne som už podpísal zmluvu, na konkrétny počet rokov a s konkrétnym tímom... Pritom som o tom s nikým nehovoril," uviedol Kovaľčuk podľa tsn.ca.

Ruský kanonier nemôže rokovať so žiadnym klubom NHL až do nedele, keď oslávi 35. narodeniny. Následne môže súhlasiť s predbežnou zmluvou, no tú bude môcť podpísať až 1. júla.

Najvážnejším uchádzačom o Kovaľčukove služby sú práve Rangers. Záujem Newyorčanov sa v médiách skloňuje už takmer rok.

Rangers sa v tejto sezóne neprebojovali do play off, po druhý raz za posledných trinásť rokov a netaja sa zámerom prebudovať káder.

Pre Kovaľčuka bude pri potenciálnom návrate do NHL dôležitý tímový úspech. "Samozrejme, že športové výsledky sú najdôležitejšie. Musíme zvážiť všetky možnosti. Do 1. júla mám ešte veľa času na rozmyslenie," dodal Kovaľčuk.

Kovaľčuk zaznamenal v tejto sezóne v 55 zápasoch KHL 65 bodov za 32 gólov a 33 asistencií. Minulý mesiac sa nechal počuť, že by si nikdy neodpustil, keby sa ešte nepokúsil získať Stanleyho pohár.