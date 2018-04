Senica prehrala v Podbrezovej a skomplikovala si boj o záchranu

Hlasy po zápase:

Marek Fabuľa, tréner Podbrezovej: "Súper mal dve vynikajúce šance, jednu sme ustáli a druhú nie. Inak to bolo z našej strany výborné. Futbal mal svoju kvalitu, emócie, všetko, čo má ponúknuť divákovi. Duel bol nadštandardný. Prvý polčas sme mali excelentný, len škoda, že sme nepremenili aspoň jednu šancu. V druhom sme dali gól po tom, ako sme ustáli nebezpečnú príležitosť súpera, no následne po rozohrávke sme hneď inkasovali. Bolo to o obrovskej emócii, takže som rád, že to moji hráči ustáli a verili, že to môžu zvládnuť. Podarilo sa, dali sme dva góly a pre nás toto semifinále ligy majstrov napokon vyhrali."

Ton Caanen, tréner Senice: "Bol to dobrý zápas i napriek ťažkým podmienkam na ihrisku, keďže terén je tu horší. Oba tímy chceli hrať futbal. Najmä v druhom polčase, kedy sme inkasovali, no hneď sme sa dostali do zápasu pekným vyrovnávajúcim gólom na 1:1. Vedeli sme aj výsledok z Nitry, ktorá prehrávala, takže jeden bod nám nestačil, no i tak musíme získavať body, hoci napokon Nitra vyhrala. Namiesto toho, aby sme išli so zámerom pridať druhý gól, tak sme inkasovali dvakrát v rozpätí štyroch minút a bolo po zápase. V tabuľke sa prakticky nič nezmenilo, stále zostáva päť zápasov do konca. Musíme sa teda dobre pripraviť na ďalších súperov."