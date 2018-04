Slovenky na záver utŕžili debakel. Skončili posledné, ale zostávajú v I. divízii

Keďže elitná kategória MS žien sa rozšírila z ôsmich na desať družstiev, z nižšej divízie tento rok nikto nevypadáva.

14. apr 2018 o 22:07 SITA

I. divízia MS žien v hokeji - turnaj A-skupiny:

VAUJANY (FRANCÚZSKO)

Francúzsko - Slovensko 7:1 (3:0, 4:1, 0:0)

Góly: 4. a 28. Aurardová, 34. a 35. Baudritová, 6. Rozierová, 8. Desvignesová, 33. Cuasnetová - 32. Rumanová (Korenková, L. Ištocyová)

Vylúčené: 4:7 na 2 min, navyše: Villiotová (Fr.) 5 + DKZ za napadnutie zozadu, presilovky: 0:0, oslabenia: 3:0, rozhodovali: Langleyová (USA) - Lundgrenová (Švéd.), Strongová (USA)

Zostava Slovenskej republiky: Kiapešová (8. - 35. Štofanková) - T. Ištocyová, L. Šulíková, Lalíková, Čurmová, Drábeková, Kučerková - Klimášová, Košecká, Mihalíková - Rumanová, Halušková, L. Ištocyová - Záborská, Matejková, Maskaľová - Trebulová, Korenková, Kúbeková

Rakúsko - Nórsko 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Dánsko - Maďarsko 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)

1. Francúzsko 5 4 0 0 1 16:8 12 b 2. Rakúsko 5 3 0 0 2 19:15 9 b 3. Maďarsko 5 3 0 0 2 21:13 9 b 4. Dánsko 5 2 0 0 3 14:15 6 b 5. Nórsko 5 2 0 0 3 7:10 6 b 6. Slovensko 5 1 0 0 4 8:24 3 b

VAUJANY. Slovenská hokejová reprezentácia žien prehrala vo svojom piatom a záverečnom zápase A-skupiny I. divízie MS vo francúzskom Vaujany s domácim výberom vysoko 1:7. Zverenkyne trénerky Jennifer Potterovej tak zostali s tromi bodmi na poslednom mieste tabuľky.

Slovenky po rokoch 2014 a 2016 obsadili aj do tretice posledné šieste miesto na šampionáte D1A. Kým v predchádzajúcich dvoch prípadoch to znamenalo vypadnutie o kategóriu nižšie, teraz je to inak.

"Žiadny tím v tomto roku nevypadáva. Dôvodom je, že sa elitná kategória rozšírila z ôsmich na desať družstiev," povedala pre hockeyslovakia.sk generálna manažérka slovenských reprezentácií Zuzana Tomčíková.

Postup si vybojovali domáce Francúzky.

V poslednom zápase Slovenky už po ôsmich minútach prehrávali 0:3 a Romanu Kiapešovú v bránke nahradila Adriana Štofanková.

Tá do 35. minúty inkasovala štyrikrát (trikrát v oslabení Francúzok v rozpätí necelých dvoch minút) a prepustila miesto nazad Kiapešovej.

Medzitým na 1:4 skorigovala Nikola Rumanová. Po druhej výmene slovenských brankárok už gól nepadol.