ONLINE: Finále sa sťahuje do Banskej Bystrice, obhajca môže získať mečbal

15. apr 2018 o 7:12 SME.sk

BRATISLAVA. Majú nakročené k obhajobe titulu. Hokejisti Banskej Bystrice vyhrali vo finále play off Tipsport ligy 2017/2018 oba duely na ľade Trenčína.

O zisku trofeje môžu rozhodnúť už v utorok a v stredu pred vlastnými fanúšikmi. Utorňajší tretí zápas série sa začína ako zvyčajne o 18:00.

"Trenčín má absolútne nezlomný tím, v prvom aj druhom súboji sa dokázal vrátiť do zápasu. Aj pred sťahovaním série domov si uvedomujeme tvrdohlavosť a silu súpera," povedal kouč obhajcu Vladimír Országh.

"Škoda, že sme z dvoch domácich zápasov neuspeli aspoň v jednom, hneď by to pre nás bolo veselšie. Musíme sa okamžite skoncentrovať na ďalšie stretnutie a pokúsiť sa vrátiť sériu do Trenčína," dodal asistent trénera Dukly Ján Pardavý.

