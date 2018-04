Obhajca titulu vstúpil do play off suverénne, San Antonio zdolal o 21 bodov

Iba Portland na úvod play off nevyužil výhodu domáceho prostredia.

15. apr 2018 o 7:41 (aktualizované 15. apr 2018 o 8:49) SITA

NEW YORK. Napriek sklamaniu v závere základnej časti vkročili basketbalisti Golden State úspešne do play off v zámorskej NBA. Úradujúci víťaz súťaže si doma poradil s nevýrazným San Antoniom 113:92.

Bodovo sa najviac darilo Klayovi Thompsonovi, ktorý premenil jedenásť z trinástich pokusov z poľa, vrátane piatich trojok.

"Nezakončili sme základnú časť najlepšie, do vyraďovacej časti sme akoby dokrívali. Vieme, aký máme talentovaný tím, vieme, akí sme dobrí. Z minulých skúseností vieme, ako máme v tejto fáze sezóny hrať, aby sme dosiahli víťazstvo," povedal po stretnutí Klay Thompson.

video //www.youtube.com/embed/kTjntK4FKdM

Víťaz Východnej konferencie Toronto doma zdolal Washington 114:106.

Po takmer sedemnástich rokoch sa stalo, že Raptors uspeli v prvom dueli play off. Predtým prehrali vo všetkých desiatich zápasoch. "Už je to preč, sústreďujeme sa na druhý súboj," uviedol DeMar DeRozan, autor 17 bodov.

Philadelphia stále bez zraneného Joela Embiida na vlastnej palubovke poľahky zdolala Miami 130:103. Nováčikovi Benovi Simmonsovi chýbal jeden doskok na dosiahnutie triple double, na konte mal aj 17 bodov a 14 asistencií.

“ Cítim, že táto partia má v sebe niečo výnimočné. „ Brett Brown, tréner Philadelphie

"Cítim, že táto partia má v sebe niečo výnimočné," vyjadril sa tréner Philadelphie 76ers Brett Brown.

Portland ako jediný z domácich tímov nezvíťazil, keď podľahol New Orleans tesne 95:97. Podpísal sa pod to hviezdny výkon Anthonyho Davisa, ktorý zaznamenal 35 bodov a pridal k nim aj štrnásť doskokov a štyri bloky.

Sedemnástimi asistenciami sa zaskvel Rajon Rondo.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Anthony Davis (s číslom 23) bol hrdinom New Orleans. (zdroj: TASR/AP)

NBA - Východná konferencia, 1. kolo play off:

Toronto - Washington 114:106

Najviac bodov: Ibaka 23 (12 doskokov), D. Wright 18, DeRozan 17 - Wall 23 (15 asistencií), Markieff Morris 22 (11 doskokov), Beal 19

/priebežný stav série: 1:0/

Philadelphia - Miami 130:103

Najviac bodov: Redick 28, Belinelli 25, Šarič 20 - Olynyk 26, Dragič 15, James Johnson 13

/priebežný stav série: 1:0/

Ben Simmons (vľavo) z Philadelphie smečuje v zápase proti Miami. (zdroj: TASR/AP)

NBA - Západná konferencia, 1. kolo play off:

Golden State - San Antonio 113:92

Najviac bodov: Klay Thompson 27 (5 trojok), Durant 24, McGee 15 - Gay 15, Aldridge a Forbes po 14

/priebežný stav série: 1:0/

Portland - New Orleans 95:97

Najviac bodov: McCollum 19, Lillard 18, E. Turner 13 - A. Davis 35 (14 doskokov), Jrue Holiday 21, Mirotič 16 (11 doskokov)

/priebežný stav série: 0:1/