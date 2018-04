Šéf Bayernu: Kritika zo strany Frankfurtu bola poburujúca

Vrcholní predstavitelia klubov si vymieňajú odkazy po tom, ako Bayern oznámil angažovanie trénera Roberta Kovača.

15. apr 2018 o 12:10 TASR

MNÍCHOV. Šéf Bayernu Mníchov Uli Hoeness označil kritiku športového riaditeľa Eintrachtu Frankfurt Frediho Bobica za poburujúcu.

Bobic vyjadril nespokojnosť, že Bayern oznámil podpis zmluvy so súčasným trénerom Frankfurtu Robertom Kovačom už počas prebiehajúcej sezóny.

Bobic v piatok kritizoval Bayern za zlé načasovanie oznámenia podpisu zmluvy s trénerom Frankfurtu Kovačom, ktoré predtým ani len nekonzultovali s jeho súčasným zamestnávateľom.

Uli Hoeness sa k situácii vyjadril až po sobotňajšom zápase, v ktorom Bayern deklasoval Borussiu Mönchengladbach 5:1. V rozhovore pre Sky TV povedal:

"Zámerne sme sa k situácii nevyjadrovali včera s horúcou hlavou, pretože reakcia Frediho Bobica bola vskutku poburujúca. Náš postup bol čisto profesionálny. Najprv sme aktivovali výstupnú klauzulu v zmluve Roberta Kovača, ktorú do zmluvy zapracoval sám Bobic. Následne sme dôkladne zvážili, kedy je najvhodnejší čas informovať o tom Frankfurt," vysvetľoval Uli Hoeness.

"Mohli sme to spraviť až po sezóne, čo by bol štandardný postup, ale nakoniec sme sa rozhodli, že ich informujeme v predstihu, aby mali dostatok času nájsť si vhodnú náhradu. Keby sme čakali ďalšie štyri týždne, mali by sme teraz pokoj, ale Frankfurt by mal problém," dodal.

“ Bolo to veľmi neprofesionálne a neúctivé. Mysleli len na seba a nie na Eintracht Frankfurt. „ Fredi Bobic, športový riaditeľ Frankfurtu

Fredi Bobic povedal, že oznámenie o Kovačovi bolo prekvapením, ktoré prišlo v najnevhodnejšom možnom čase. "Bolo to veľmi neprofesionálne a neúctivé. Mysleli len na seba a nie na Eintracht Frankfurt."

Nádej hráčov Frankfurtu na miestenku v Lige majstrov výrazne poklesla, keď v sobotu prehrali 1:4 na ihrisku Bayeru Leverkusen, ktorý je ich priamym konkurentom. Hoeness poprel obvinenia, že Bayern poskytol informáciu médiám a označil ich za "neslušné, keď nepoznáte okolnosti".

Prezident Bayernu povedal, že klub oznámil Kovačov podpis okamžite po tom, ako súhlasil s trojročnou zmluvou. "Našim jediným úmyslom bolo chrániť Eintracht Frankfurt," povedal Hoeness.