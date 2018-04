Katar chce rozhovory o rozšírení počtu účastníkov už od MS 2022

Podľa nového návrhu by na MS hralo 48 namiesto terajších 32 tímov.

15. apr 2018 o 15:02 SITA

DAUHA. Katar sa chce rozprávať s predstaviteľmi Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) o návrhu tretej strany rozšíriť počet účastníkov svetového šampionátu z 32 na 48 už od záverečného turnaja MS 2022, ktorý sa uskutoční práve v tejto stredovýchodnej ázijskej krajine.

Reakcia od Perzského zálivu prišla dva dni po tom, ako funkcionári juhoamerickej konfederácie CONMEBOL predostreli na debatu možnú kvantitatívnu expanziu s platnosťou o štyri roky skôr oproti doterajším plánom.

Prezident FIFA Gianni Infantino zobral túto informáciu na vedomie a verejne uznal potrebu štúdie uskutočniteľnosti.

Katarská infraštruktúra si vyžiadala značné dobudovanie už na podujatie s terajším kontingentom aktérov. Nový model by znamenal ďalší nárast nárokov: okrem iného by sa konalo 80 zápasov namiesto 64.

"Kým sa udeje akékoľvek rozhodnutie, je dôležité diskutovať o prevádzkových záležitostiach a logistike. Bez ohľadu na výsledok sme presvedčení o našej schopnosti usporiadať úspešné MS 2022," znie stanovisko národnej federácie, ktoré priniesla agentúra The Associated Press.

Katar má k dispozícii len osem štadiónov a rozšírenie počtu účastníckych krajín by zrejme fungovalo iba pri zapojení ďalšej krajiny, do úvahy by prichádzal napríklad a najmä Kuvajt.

Turnaj si v terajšej podobe vyžiada 28 dní. Vzhľadom na extrémne klimatické podmienky v príslušnom regióne v tradičnom období konania (jún, júl) FIFA pristúpila k presunu na november a december a snažila sa minimalizovať trvanie, aby bol dopad na popredné európske ligové súťaže čo najmenší.