Mladým Slovákom generálka na MS nevyšla, vysoko prehrali s Kanadou

Hlasy po zápase:

(zdroj: SZĽH)

Viliam Čacho (tréner SR "18“): "Zápas by som rozdelil na dve časti. V úvodných desiatich minútach zápasu sme s Kanadou hrali veľmi slušnú partiu, korčuľovali sme so súperom a nepúšťali ho do šancí. Následne prišli dva 'smolné' góly, po ktorých sa nám hra zosypala a už do konca tretiny sme nedokázali reagovať na hru Kanady. Zostali sme zabetónovaní vo vlastnej tretine a nekorčuľovali so súperom. V druhej a tretej tretine sme už zase dokázali vstúpiť do diania na ľade a vo zvyšných štyridsiatich minútach sme odohrali celkom slušný zápas.“