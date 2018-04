Plzeň v šlágri len remizovala so Spartou, v lige nevyhrala už štyri zápasy

Viktoria prehrávala už 0:2, napokon vyrovnala na konečných 2:2.

15. apr 2018 o 20:39 TASR

PLZEŇ. V nedeľňajšom šlágri 24. kola českej HET ligy remizovali futbalisti Viktorie Plzeň doma so Spartou Praha 2:2.

Zverenci trénera Pavla Vrbu prehrávali po jedenástich minútach už 0:2, keď skóre otvoril Václav Kadlec a potom si center Srdana Plavšiča zrazil do vlastnej brány Radim Řezník. Řezník potom trafil ešte do prestávky po rohu už do správnej siete a v 52. minúte vyrovnal Tomáš Hořava.

Plzeň má pred druhým obhajcom titulu Sláviou Praha v tabuľke náskok piatich bodov. V lige sa však Viktorii v poslednom období príliš nedarí, nevyhrala štyri zápasy za sebou.

HET liga - 24. kolo:

Viktoria Plzeň - Sparta Praha 2:2 (1:2)

Góly: 30. Řezník, 52. Hořava - 9. Kadlec, 12. Řezník (vlastný)

/Matúš Kozáčik odchytal celý zápas, Patrik Hrošovský odohral celý zápas, Marek Bakoš (všetci Plzeň) nastúpil v 46. minúte - Lukáš Štetina (Sparta Praha) odohral celý zápas a dostal žltú kartu/