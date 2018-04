Schmiedlová vyhrala turnaj v Bogote, po troch rokoch získala titul na okruhu WTA

Tibor Macko, prezident zväzu: "Je to mimoriadne príjemné prekvapenie po dlhšom čase. Dá sa totiž povedať, že výsledky z ostatného obdobia nepredznamenávali niečo takéto. Sprievodne je úžasné, že Kajke sa to podarilo v poslednej chvíli v súvislosti s prienikom do hlavnej súťaže Roland Garros. Veľmi sa teším, že sa postupne vracia na niekdajšie rebríčkové pozície, ale aj do hernej pohody. Dúfam, že teraz pomôže družstvu v Pohári federácie v Bielorusku, tento úspech nepochybne bude pre ňu povzbudením a ona za reprezentáciu vždy hrala na hranici možností. Mám naozaj veľkú radosť. Všetci sme vedeli, že Kajka je pracovitá a herne má na takéto výsledky, len to nie vždy na kurte zvládala."

Igor Moška, generálny sekretár zväzu: "Veľmi sa teším z tohto Kajinho víťazstva, nesmierne jej to prajem. Je to poctivá, sympatická a pracovitá hráčka. Verím, že tento úspech ju nakopne k tomu, aby opäť stúpala rebríčkom nahor do prvej päťdesiatky a ešte vyššie."