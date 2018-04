Boston sa na úvod play off potrápil, Milwaukee zdolal až po predĺžení

Celtics triumfovali 113:107 po predĺžení.

15. apr 2018 o 22:25 SITA

NEW YORK. Boston vstúpil víťazstvom do prvého kola play off NBA. V nedeľňajšom prvom zápase série doma zdolal Milwaukee 113:107.

Celtics však mali namále - ešte štyri a pol minúty pre koncom zápasu viedli o desať bodov, ale svoj náskok trestuhodne premrhali.

Hosťujúci Bucks si vynútili predĺženie tým najdramatickejším spôsobom, Khris Middleton trafil súbežne so záverečným klaksónom z vyše desiatich metrov.

V predĺžení sa hrala vyrovnaná partia až do poslednej minúty, v ktorej mali navrch domáci a dokázali odčiniť zlyhanie zo záveru základnej hracej doby.

Bucks v konečnom zúčtovaní nepomohlo ani 35 bodov elitného strelca Giannisa Antetokunmpa.

NBA - Východná konferencia, 1. kolo play off:

Boston Celtics - Milwaukee Bucks 113:107 pp

Najviac bodov: Horford 24 (12 doskokov), Rozier 23, Marcus Morris 21 - Antetokunmpo 35 (13 doskokov), Middleton 31 (5 trojok), Brogdon 16

/priebežný stav série: 1:0/

Zostávajúci nedeľňajší program:

Východná konferencia:

Cleveland - Indiana

Západná konferencia:

Oklahoma City - Utah

Houston - Minnesota