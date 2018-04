Minnesota zdolala Winnipeg, vo Washingtone rozhodlo predĺženie

Pozrite si výsledky zápasov play off NHL z noci na pondelok.

16. apr 2018 o 5:59 (aktualizované 16. apr 2018 o 7:35) SME.sk a SITA

NEW YORK. Hokejisti Pittsburghu Penguins zvíťazili nad hráčmi Philadelphie Flyers 5:1 v nedeľňajšom stretnutí 1. kola play off Východnej konferencie.

Hrdinom Penguins bol ich kapitán Sidney Crosby, ktorý v dueli s Flyers nazbieral gól a tri asistencie. Okrem neho sa strelecky presadili aj Derrick Brassard, Jevgenij Malkin, Brian Dumoulin a Justin Schultz.

video //www.youtube.com/embed/2PUNZAH4zWM

Pittsburgh vyrovnal rekord Detroitu

Góly Malkina a Dumoulina od seba delilo len päť sekúnd, čím Penguins vyrovnali rekord Detroitu Red Wings z play off 1964/1965. Obrancu Dumoulinovi prihrával Sidney Crosby.

"Jake Guentzel to štuchol dopredu a vtedy som zbadal Briana, ako prichádza z druhej vlny. Snažil som sa ho tam nájsť. Neviem, kam presne to vystrelil, ale preukázal skvelé čítanie hry a výber miesta," uviedol Crosby pre nhl.com.

Obhajca prvenstva v Stanleyho pohári Pittsburgh vedie nad Philadelphiou 2:1 v sérii.

Daňo opäť nenastúpil

Minnesota zdolala Winnipeg 6:2. Každý presný zásah Minnesoty strelil iný hráč a brankár Wild Devan Dubnyk si pripísal 29 úspešných zákrokov.

Pre Minnesotu to bol prvý triumf v sérii, Winnipeg v nej vedie 2:1.

video //www.youtube.com/embed/7ZXnsyTvu2M

"Víťazstvo sme potrebovali. Takto to v play off chodí, prehráte dva zápasy, myslíte si, že je to koniec sveta. A zrazu sa stane toto a dodá nám to trochu života.

V najbližšom zápase chceme sériu vyrovnať, toto bol dobrý začiatok," povedal útočník Wild Zach Parise.

V drese Jets opäť nenastúpil slovenský útočník Marko Daňo.

Tatar má zdravotné problémy

Vegas Golden Knights zvíťazili aj v treťom zápase nad Los Angeles a k postupu do semifinále Západnej konferencie im stačí jediný triumf.

V nedeľňajšom dueli na ľade Kings triumfovali aj bez Tomáša Tatara 3:2.

Slovenský útočník absentoval pre bližšie nešpecifikované zdravotné problémy, informuje web CBS s odvolaním sa na Las Vegas Review-Journal.

Domáci viedli dve tretiny stretnutia po zásahu Alexa Iafalla z úvodnej časti hry.

V záverečnom dejstve sa však Golden Knights prebudili a troma gólmi medzi 47. a 55. min otočili duel vo svoj prospech - presadili sa postupne: Cody Eakin, Jame Neal a "objav sezóny" William Karlsson.

LA v závere skorigovalo vďaka Anžemu Kopitarovi, no napokon ťahalo v zápase za kratší koniec.

NHL 2017/2018 - výsledky:

Západná konferencia - play off, 3. zápasy:

Minnesota Wild - Winnipeg Jets 6:2 (2:1, 4:1, 0:0)

/stav série 1:2/

Góly: 10. Mikael Granlund (Koivu, E. Staal), 18. Parise (Koivu, Brodin), 24. Dumba (Winnik, J. Eriksson Ek), 35. E. Staal (Mikael Granlund, Dumba), 35. Greenway (Cullen, Seeler), 39. M. Foligno (Spurgeon, Seeler) - 5. Wheeler (Byfuglien, Laine), 27. T. Myers

Los Angeles Kings - Vegas Golden Knights 2:3 (1:0, 0:0, 1:3)

/stav série 0:3/

Góly: 14. Iafallo (Kopitar, D. Brown), 58. Kopitar (Fantenberg) - 47. Eakin (Carpenter, Perron), 55. Neal (Schmidt, Tuch), 55. W. Karlsson (R. Smith, Marchessault)

Východná konferencia - play off, 3. zápas:

Philadelphia - Pittsburgh 1:5

/stav série: 1:2/

Góly: 34. Sanheim (J. Voráček, Patrick) - 11. Crosby (Hörnqvist), 23. Brassard (P. Kessel, Letang), 27. Malkin (Letang, Crosby), 27. Dumoulin (Crosby), 48. Justin Schultz (Malkin, Crosby)

Východná konferencia - play off, 2. zápas:

Washington Capitals - Columbus Blue Jackets 4:5 po predĺžení (2:1, 1:3, 1:0, - 0:1)

/stav série 0:2/

Góly: 3. Beagle (Orpik, Jeřábek), 14. Ovečkin (Carlson, Oshie), 25. Ovečkin (Bäckström, Carlson), 57. Oshie (Bäckström, Carlson) - 19. Atkinson (N. Foligno), 29. J. Anderson (Werenski, S. Jones), 32. Atkinson (Panarin, S. Jones), 39. Werenski (O. Bjorkstrand, Panarin), 73. Calvert (Werenski, J. Anderson)