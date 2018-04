Neapol stráca na Juventus šesť bodov. Hamšík: Šanca na titul stále žije

16. apr 2018 o 8:25 TASR

MILÁNO. Futbalistom SSC Neapol sa opäť vzdialil taliansky titul.

V šlágri 32. kola Serie A remizovali na pôde AC Miláno 0:0 a na vedúci Juventus Turín strácajú už šesť bodov.

Hamšík: Chcem potešiť fanúšikov víťazstvom

Slovenský stredopoliar Marek Hamšík, ktorý hral na San Sire do 66. minúty, však ešte nehádže flintu do žita.

"Šanca na titul stále žije. Do konca súťaže sa hrá ešte o osemnásť bodov a my budeme bojovať do konca. V Miláne sme boli aktívnejší, proti kvalitnému tímu AC sme mali aj šance, no bez gólu sa nevíťazí.

Škoda, že sme stratili dva body. Teraz už musíme myslieť na stredajší domáci duel proti Udinese. Chceme našich fanúšikov potešiť víťazstvom," povedal kapitán Neapola pre svoju oficiálnu webovú stránku.

V nadstavenom čase mohol o triumfe hostí rozhodnúť striedajúci poľský útočník Arkadiusz Milik, no stroskotal na Gianluigim Donnarummovi.

Brankár AC sa stal vo veku 19 rokov najmladším hráčom, ktorý v najvyššej talianskej súťaži odohral 100 zápasov.

Juventus porazil Sampdoriu Janov

"V Miláne sme podali dobrý výkon, myslím si však, že v ofenzíve nám trochu chýbala iskra. Nepremenili sme niekoľko dobrých príležitosti a v závere AC podržal Donnarumma, ktorý predviedol magický zákrok," citovala agentúra DPA trénera SSC Maurizia Sarriho.

Juventus využil zaváhanie Neapola a po domácom triumfe 3:0 nad Sampdoriou Janov sa dostal do trháku. Skóre otvoril v závere prvého polčasu chorvátsky útočník Mario Mandžukič.

Ďalšie presné zásahy pridali nemeckí reprezentanti Benedikt Höwedes a Sami Khedira - majstri sveta z roku 2014. Pre Höwedesa, ktorého v tejto sezóne trápili zranenia, to bol iba druhý súťažný zápas za Juventus.

"Som veľmi šťastný, že som mohol nastúpiť, a že som prispel gólom k víťazstvu. Výbornú prácu odviedol Douglas Costa, po jeho brilantnej akcii už pre mňa nebol problém dopraviť loptu do siete.

Teraz musíme potvrdiť tento triumf ziskom troch bodov v Crotone," nechal sa počuť Höwedes.