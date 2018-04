Skolaboval, diváci si ho fotili. Mali organizátori Škóta počúvať?

Callum Hawkins skolaboval počas maratónu mužov na Hrách Commonwealthu.

16. apr 2018 o 9:43 Zoran Boškovič

BRATISLAVA. Blížil sa záver maratónu mužov na Hrách Commonwealthu v austrálskom Gold Coast. Škótsky bežec Callum Hawkins mal dvojminútový náskok pred domácim pretekárom Michaelom Shelleym a smeroval k cennému triumfu.

Potom však dostal prvú krízu. Musel sa oprieť o zábradlie. Pokračoval, no približne dva kilometre pred cieľom sa Hawkins zrútil k zemi od vyčerpania z tepla.

Hawkins sa snažil postaviť na nohy, no vždy len spadol späť. Opieral sa o bočnú bariéru a viditeľne bojoval sám so sebou.

Kým ho ošetrovali, predbehol ho Austrálčan Michael Shelley a v čase 2:16:46 hodiny obhájil zlato. Shelley sa prakticky ani nepozrel na bojujúceho Hawkinsa.

"Nebol som si istý, čo sa deje. Kamaráti ma informovali, že Callum má ťažkosti. Vraveli mi, aby som nezastavoval, burcovali ma. Snažil som sa vytrvať," povedal Shelley.

Fanúšikovia si ho fotili

Vlnu nevôle však vyvolal lekársky personál v Gold Coast. Hawkins príliš dlho bojoval s absolútnym vyčerpaním, pričom diváci stojaci tesne za bariérou ho len sledovali. Niektorí si ho dokonca fotili.

Podľa spravodajského portálu news.com, akúkoľvek pomoc divákov odmietol samotný Hawkins. Vedel totiž, že by ho kvôli tomu diskvalifikovali a on by stratil šancu na medailu.

"Toto sa nikdy nemalo stať," reagovala na sociálnej sieti twitter maratónska svetová rekordérka Paula Radcliffeová.

"Bojím sa o jeho zdravie, pretože si udrel hlavu do bariér. Je mi ľúto každého, kto sa na to musel pozerať, je to skutočne znepokojujúce. Hawkins mal ťažkosti a nikto nebol nablízku.

Preboha, kde bola pomoc? Nemôžu len tak stáť za cieľovou páskou, veď majú vysielačky. Myslím si, že je to hanba," reagoval bývalý polmaratónec Steve Cram na BBC.

Šéf Gold Coast 2018 Mark Peters vyjadril ľútosť nad zranením Hawkinsa a odmieta, že by zdravotnícky tím prišiel neskoro.

Podľa jeho slov boli stanovištia s lekárskou asistenciou rozmiestnené každých 500 metrov a Hawkinsovi išli na pomoc až vtedy, keď si o to sám požiadal.

"Lekársky tím reagoval v súlade s pokynmi. Aj ja som však znepokojený so správaním niektorých fanúšikov, ktorí si Hawkinsa fotili," reagoval podľa Guardianu.

Mali ho ochrániť pred vlastnou súťaživosťou

Podľa mnohých však Hawkinsovu vôľu nemali rešpektovať. Bol v stave, v ktorom nemohol racionálne uvažovať, takže organizátori mali pristúpiť k okamžitej pomoci.

"Mnohých nahnevalo, že mu to dovolili. Hawkins nebol schopný racionálne uvažovaž. Mali ho ochrániť pred jeho vlastnou súťaživosťou," napísal Tom English na BBC.

Znepokojenie vyjadril aj šéf Hier Commonwealthu Paul Bush. "Oficiálne sme riešili situáciu s organizátormi. Znepokojenie pramení hlavne z toho, koľko trvalo lekárom dostať sa k Hawkinsovi.

Poznáme pravidlá IAAF v otázke toho, ako atléti musia sami oznámiť, že potrebujú pomoc. No on mal problémy dlhšie a spadol dvakrát. Myslíme si, že sa k nemu mohli dostať skôr, lebo po druhom páde bol vo vážnom stave," reagoval Škót.

Hawkinsa napokon previezli do univerzitnej nemocnice Gold Coast, kde sa zotavuje.