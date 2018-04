Keby sa Saganovi nezačalo dariť, jeho brat by skončil. Zachránil mu kariéru

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Rozhovor v denníku SME: Bol pri tom, keď Peter Sagan začal s cyklistikou, aj keď zažíval prvé úspechy. Spomína aj na to, ako by mladík Sagan najradšej raňajkoval nutellu. Dnes sleduje, ako chlapec, ktorému hovoril, že bude možno štartovať na majstrovstvách sveta, je trojnásobným šampiónom a začínajú ho označovať ako legendu. „Nikdy sa mi nezunuje vidieť ho vyhrávať Paríž – Roubaix či Okolo Flámska,“ hovorí bývalý Saganov tréner Peter Zánický.

Kedy ste začali spolupracovať s Petrom Saganom?

„Peter mal o niečo viac ako deväť rokov, keď začal bicyklovať. Prvý začal jeho starší brat Juraj. V tom čase Peter ešte koketoval s futbalom. Pamätám si, ako sa prišiel pozrieť na preteky. Mal voľný víkend, tak sa išiel pozrieť na Juraja. Po nich v aute zahlásil – aj ja by som chcel skúsiť cyklistiku.

Potom šiel na prvé ozajstné preteky v Makove, čo je dedinka neďaleko Žiliny. V prvý deň išli jazdci časovku a Peter ju vyhral. Hovoril som si, že rozhodcovia sa museli pomýliť, určite zle zmerali čas, nemohol predsa hneď vyhrať.

Na aké otázky ešte odpovedal Peter Zánický? V mladosti bol Peter Sagan na testoch v tíme Quick-Step Floors. Prečo tam neskončil?

Môžeme Petra Sagana nazvať legendou napriek nízkemu veku?

Zmenila ho sláva?

Ako sa zhostil roly rodiča?

Prečo sa ešte nerozhodol, či pôjde na MS v Innsbrucku?

Ako je možné, že je úspešný i s mohutnejšou postavou?

Na druhý deň boli preteky v horskej cyklistike a aj tie vyhral. Vtedy som zbystril pozornosť. Vedel som, že ten chalan bude šikovný. Postupne sa pridávali ďalšie preteky a takto odštartovala jeho kariéra.“

Aj teraz držia s bratom Jurajom spolu. Bolo to tak vždy?

„Boli prototypom typických bratov, ktorí sa až na maličkosti navzájom potiahli. Na Petrovu kariéru má Juraj veľký vplyv. Práve on bol ťahúňom. Keď bolo horšie počasie, Peter zahlásil, že bude pršať. Keď však videl, že sa Juraj balí na tréning, tak išiel tiež.

Na istý čas sa ich cesty rozdelili, keď Peter odišiel do Liquigasu a Juraj pôsobil v amatérskom tíme vo Francúzsku. Podmienky tam boli bojom o prežitie, zarobil si maximálne na živobytie. Rozmýšľal preto aj o tom, že by skončil s cyklistikou. V tom roku sa však Petrovi začalo dariť a dokázal Juraja stiahnuť do svojho tímu. Dá sa povedať, že Jurovi zachránil kariéru. Som presvedčený, že keby sa vtedy Peter neukázal, Juraj by skončil. Na druhej strane, Peter by nebol taký mentálne silný, keby brat nebol pri ňom.“

Sagan baví celý svet aj vďaka svojej bezprostrednej povahe. Bol taký aj v mladosti?

„Peter bol vždy trošku iný a už odmalička sa odlišoval od ostatných. V tréningoch bol poctivý, no Juraj bol poctivejší. Peter bol bohém, jeho to muselo baviť. Vždy mal otázku – prečo?