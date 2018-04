V máji ukončí kariéru. Antl sa stal asistentom pri reprezentácii

Slovenských hádzanárov čaká na jeseň štart do druhej fázy kvalifikácie ME 2020.

16. apr 2018 o 12:32 (aktualizované 16. apr 2018 o 13:12) TASR

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



BRATISLAVA. Novým asistentom trénera slovenskej reprezentácie hádzanárov sa stal Radoslav Antl.

Bývalého dlhoročného hráča národného tímu do funkcie oficiálne uviedli v pondelok na tlačovej konferencii v Bratislave.

Na snímke zľava dánsky tréner slovenskej reprezentácie v hádzanej mužov Heine Ernst Jensen, jeho nový asistent Radoslav Antl, riaditeľ útvaru bezpečnosti a ochrany pri práci SD&HSE spoločnosti Slovnaft Martin Demčák a viceprezident Slovenského zväzu hádzanej (SZH) Ernö Kelecsényi počas tlačovej konferencie. (zdroj: TASR)

Antl: Vnímam to aj ako obrovskú šancu

Po boku hlavného trénera Heineho Ernsta Jensena už má za sebou aj krátke sústredenie národného tímu začiatkom apríla v nemeckom Eisenachu.

"Pre mňa je obrovská česť niečo takéto po skončení kariéry zažiť. Som vďačný za túto príležitosť a budem sa snažiť čo najviac pomôcť chlapcom v reprezentácii.

“ Som šťastný, že sme dokázali presvedčiť Rada, aby prijal túto pozíciu. Je veľmi dôležité, aby sme dokázali zapojiť do našich štruktúr bývalých hráčov, ktorí niečo pre slovenskú hádzanú urobili. „ Heine Ernst Jensen, tréner Slovenska

Mojou snahou bude priniesť skúsenosti, ktoré som ešte ako hráč nazbieral," povedal 40-ročný Antl, ktorý so Slovenským zväzom hádzanej (SZH) podpísal kontrakt do konca roku 2020:

"Vnímam to aj ako obrovskú šancu. Hádzanú som hral profesionálne 22 rokov, nič iné poriadne neviem, ale tomuto športu mám čo dať."

Antl hráčsku kariéru definitívne ukončí 6. mája v klubovom drese maďarského Egeru. Počas nej nastrieľal v národnom tíme 721 gólov v 191 zápasoch, s najcennejším dresom sa rozlúčil v januári tohto roka.

Zažil niekoľko vrcholov, dvakrát sa zúčastnil na MS (2009 a 2011), na európskom šampionáte štartoval trikrát (2006, 2008 a 2012). Na konte má jedenásť titulov majstra Slovenska, dva s Košicami a deväť s Prešovom, legionársky chlebíček ochutnal v Japonsku, vo Švajčiarsku i v Maďarsku.

Antl chce omladiť reprezentáciu

"Na presnom rozdelení úloh sa s hlavným trénerom ešte detailne dohodneme, ale zatiaľ mám od neho dostatok priestoru. Už na zraze v Nemecku sme robili veľa vecí spolu.

Ja mám skôr na starosti útočnú fázu, kde je komunikácia medzi hráčmi ťažšia. V dôležitých záležitostiach, ako sú tréningy alebo taktika, si však spolu sadneme a skonzultujeme veci," opísal Antl náplň svojej práce.

Dánsky tréner slovenskej reprezentácie v hádzanej mužov Heine Ernst Jensen a jeho nový asistent Radoslav Antl. (zdroj: TASR)

Slovenských hádzanárov čaká na jeseň štart do druhej fázy kvalifikácie ME 2020. V 7. skupine sa stretnú s Maďarskom, Ruskom a Talianskom.

Na európsky šampionát sa prebojujú prvé dva tímy, doplnia ich štyri najlepšie mužstvá z tretích miest.

"Je to ťažká skupina. Do každého zápasu chceme ísť s cieľom vyhrať, postup na šampionát je náš jednoznačný cieľ. Nebude to ľahké, ale ja sa na to pozerám pozitívne. Chceme omladiť reprezentáciu a podávať stabilné výkony," zdôraznil Antl.

Jensen: Veľmi dobrý krok

"Som šťastný, že sme dokázali presvedčiť Rada, aby prijal túto pozíciu. Je veľmi dôležité, aby sme dokázali zapojiť do našich štruktúr bývalých hráčov, ktorí niečo pre slovenskú hádzanú urobili.

Prečítajte si tiež: Slovenskí hádzanári spoznali kvalifikačných súperov, zahrajú si aj proti Maďarsku

Považujem to za veľmi dobrý krok. Pomôže mi to určite aj v komunikácii s hráčmi," uviedol dánsky tréner slovenskej reprezentácie Jensen.

Viceprezident SZH Ernö Kelecsényi si od angažovania Antla sľubuje zvýšenie kvality realizačného tímu v mužskej reprezentácii:

"Naša dlhodobá stratégia je spolupracovať s bývalými vynikajúcimi hráčmi našej 'zlatej' generácie, kam Rado určite patrí. Na sústredení v Nemecku už svoju funkciu reálne vykonával a počítame s ním aj v systéme regionálnych centier hádzanej."