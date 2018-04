Šéf Quick-Stepu napíše list šéfovi UCI. Televízne motorky vraj rozhodujú preteky

Patrick Lefevere kritizuje televízne motorky po pretekoch Amstel Gold Race 2018.

16. apr 2018 o 13:27 Zoran Boškovič

BRATISLAVA. Po dlhšom čase sa nestalo, že by na pódiu po pretekoch nebol žiadny jazdec tímu Quick-Step Floors.

Na ardenskej klasike Amstel Gold Race 2018 triumfoval Michael Valgren Andersen (Astana) pred Romanom Kreuzigerom (Mitchelton-Scott) a Enricom Gasparottom (Bahrain-Merida).

Šéf belgického zoskupenia Patrick Lefevere sa však po pretekoch sťažoval na vplyv televíznych motoriek na priebeh pretekov. Tvrdí, že jazdci v úniku boli schopní skryť sa v závetrí motoriek, kým cyklista jeho stajne Pieter Serry viedol skupinu favoritov.

Preteky po úniku vyhral talentovaný Dán Michael Valgren Andersen, najlepším jazdcom tímu Quick-Step Floors bol siedmy Julian Alaphilippe.

Prečítajte si tiež: Hlavné je zbaviť sa Sagana. Uspel až Dán so životným víťazstvom

"Nechcem pôsobiť ako ten, čo nevie prehrávať, no vplyv motocyklov v pretekoch je skutočne škandalózny. Ukázalo sa to na Amstel Gold Race, no vidíme to aj v iných pretekoch. Zatiaľ čo Pieter Serry vyvíjal maximálne úsilie v prednej časti skupiny favoritov, únik mohol ísť v závetrí motoriek," tvrdí Lefevere pre La Derniére Heure.

"Napíšem list prezidentovi UCI Davidovi Lappartientovi, pretože takto to nemôže pokračovať. Motorky rozhodujú preteky," pokračoval Lefevere.

Jeho kritika prišla po tom, čo sa po dlhšej dobe neumiestnili na predných priečkach jazdci jeho tímu. Quick-Step dominoval klasikárskej jari.

Jeho cyklisti vyhrali Okolo Flámska, E3 Harelbeke, Dwars door Vlaanderen či Scheldeprijs. Celkovo vybojoval Quick-Step na klasikách až deväť víťazstiev a Lefevere by bol rád, keby sa tímu darilo naďalej.

"Prvýkrát po niekoľkých týždňoch sme sa na klasike neumiestnili na pódiu. Alaphilippe sa dvakrát snažil o únik, Philippe Gilbert zaostal. Je veľmi náročné uniknúť taktike, ktorou sa niektoré tímy snažia kontrolovať preteky," hneval sa Lefevere.