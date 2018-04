MS v hokeji 2018 - Dejiská, štadióny - Kodaň (Royal Arena), Herning (Jyske Bank Boxen)

Majstrovstvá sveta v hokeji 2018 sa konajú v Dánsku. Zápasy budú hostiť mestá Kodaň a Herning.

24. apr 2018 o 0:00 Igor Dopirák

Majstrovstvá sveta v hokeji 2018 organizujú dánske mestá Kodaň a Herning. Dejiskami zápasov budú Royal Arena a Jyske Bank Boxen.

Slovensko sa predstaví v A-skupine, v ktorej postupne nastúpi proti Česku, Švajčiarsku, Rakúsku, Francúzsku, Švédsku, Rusku a Bielorusku.

Všetky duely sa odohrajú v Kodani.

V B-skupine MS v hokeji 2018, ktorej všetky duely sa odohrajú v Herningu, sa predstavia Kanada, Fínsko, USA, Nemecko, Nórsko, Lotyšsko, domáce Dánsko a Južná Kórea.

Prečítajte si tiež: Program - MS v hokeji 2018

Dejisko MS v hokeji 2018: Kodaň

Kodaň je hlavným mestom Dánska a s viac ako 500-tisíc obyvateľmi zároveň najväčším mestom v krajine. Leží vo východnej časti Dánskeho kráľovstva na dvoch ostrovoch - Sjælland a Amager.

Symbolom mesta je bronzová socha malej morskej panny z rozprávok svetoznámeho spisovateľa Hansa Christiana Andersena.

Najväčšími atrakciami Kodane sú zábavný park Tivoli, zoologická záhrada a zámky Amalienborg, Charlottenborg, Christiansborg, Rosenborg a Frederiksborg.

V Kodani pôsobí viacero športových klubov. Jedným z najznámejším je futbalový FC Kodaň, za ktorý v súčasnosti hrávajú aj slovenskí reprezentanti Denis Vavro a Ján Greguš.

Malá morská panna, symbol Kodane. (zdroj: TASR/AP)

Štadión MS v hokeji 2018: Royal Arena

Royal Arena je viacúčelovou športovou halou, ktorá sa nachádza v Kodani v štvrti Ørestad. Okrem hokeja či hádzanej sa v nej môžu konať aj plavecké športy. Aréna slúži tiež aj na usporiadanie koncertov.

Pri hokejových stretnutiach je kapacita arény 12 500 miest, pri hádzanárskych dueloch 13 000 miest a pri koncertoch až 16 000 miest.

Royal Arena bola oficiálne otvorená vo februári 2017. Prvou veľkou športovou akciou, ktorá sa v nej konala, boli vlaňajšie plavecké majstrovstvá Európy v krátkom bazéne.

Okrem tohtoročných hokejových MS bude aréna hostiť aj budúcoročné MS v hádzanej mužov.

V aréne ako prvá koncertovala hudobná skupina Metallica. V Royal Arena vystupovali tiež Bruno Mars, Aerosmith, Lady Gaga, Depeche Mode, Sam Smith či Katy Perry.

video //www.youtube.com/embed/MRe_NAxLZpI

Program zápasov MS v hokeji 2018: Royal Arena (Kodaň)

4. máj 2018 (piatok) o 16:15: Rusko - Francúzsko

4. máj 2018 (piatok) o 20:15: Švédsko - Bielorusko

5. máj 2018 (sobota) o 12:15: Švajčiarsko - Rakúsko

5. máj 2018 (sobota) o 16:15: Francúzsko - Bielorusko

5. máj 2018 (sobota) o 20:15: Česko - Slovensko

6. máj 2018 (nedeľa) o 12:15: Rakúsko - Rusko

6. máj 2018 (nedeľa) o 16:15: Švédsko - Česko

6. máj 2018 (nedeľa) o 20:15: Slovensko - Švajčiarsko

7. máj 2018 (pondelok) o 16:15: Bielorusko - Rusko

7. máj 2018 (pondelok) o 20:15: Švédsko - Francúzsko

8. máj 2018 (utorok) o 16:15: Rakúsko - Slovensko

8. máj 2018 (utorok) o 20:15: Česko - Švajčiarsko

9. máj 2018 (streda) o 16:15: Švajčiarsko - Bielorusko

9. máj 2018 (streda) o 20:15: Švédsko - Rakúsko

10. máj 2018 (štvrtok) o 16:15: Slovensko - Francúzsko

10. máj 2018 (štvrtok) o 20:15: Česko - Rusko

11. máj 2018 (piatok) o 16:15: Francúzsko - Rakúsko

11. máj 2018 (piatok) o 20:15: Bielorusko - Česko

12. máj 2018 (sobota) o 12:15: Slovensko - Švédsko

12. máj 2018 (sobota) o 16:15: Rakúsko - Bielorusko

12. máj 2018 (sobota) o 20:15: Rusko - Švajčiarsko

13. máj 2018 (nedeľa) o 16:15: Francúzsko - Česko

13. máj 2018 (nedeľa) o 20:15: Švajčiarsko - Švédsko

14. máj 2018 (pondelok) o 16:15: Rusko - Slovensko

14. máj 2018 (pondelok) o 20:15: Česko - Rakúsko

15. máj 2018 (utorok) o 12:15: Švajčiarsko - Francúzsko

15. máj 2018 (utorok) o 16:15: Bielorusko - Slovensko

15. máj 2018 (utorok) o 20:15: Rusko - Švédsko

17. máj 2018 (štvrtok) o 16:15: Štvrťfinále 1

17. máj 2018 (štvrtok) o 20:15: Štvrťfinále 3

19. máj 2018 (sobota) o 15:15: Semifinále 1

19. máj 2018 (sobota) o 19:15: Semifinále 2

20. máj 2018 (nedeľa) o 15:45: Zápas o bronz

20. máj 2018 (nedeľa) o 20:15: Finále

Dejisko MS v hokeji 2018: Herning

Herning sa nachádza v strede Jutského polostrova, má okolo 47-tisíc obyvateľov a leží 170 kilometrov od hraníc s Nemeckom. Od Kodane delí Herning približne 3,5 hodiny jazdy autom.

Mesto je hlavným obchodným centrom Dánska. Najväčšou atrakciou je zábavný komplex Messecenter Herning. Letisko Karup Airport sa nachádza iba 25 kilometrov od Herningu.

Medzi najznámejšie športové kluby v meste patria hokejový klub Herning Blue Fox či futbalové mužstvo FC Midtjylland. Herning je tiež centrom dánskej cyklistiky, v roku 2012 v ňom dokonca štartovalo prestížne Giro d'Italia.

Messecenter Herning. (zdroj: visitherning.com)

Štadión MS v hokeji 2018: Jyske Bank Boxen

Jyske Bank Boxen je viacúčelovou športovou halou, ktorá sa nachádza v Herningu. Okrem hokeja či hádzanej sa v nej môžu konať aj plavecké športy. Aréna slúži tiež aj na organizovanie koncertov.

Pri športových stretnutiach je kapacita arény 12 000 miest, pri koncertoch sa kapacita navýši na 15 000 miest.

Jyske Bank Boxen bola oficiálne otvorená v októbri 2010. Prvou veľkou športovou akciou, ktorá sa v nej konala, boli ME v hádzanej žien 2010. Tiež sa v nej organizovali plavecké ME v krátkom bazéne 2013 a ME v hádzanej mužov 2014.

Okrem tohtoročných hokejových MS bude aréna hostiť aj budúcoročné MS v hádzanej mužov.

V aréne ako prvá koncertovala speváčka Lady Gaga. V Jyske Bank Boxen vystupovali tiež Prince, Linkin Park, Britney Spears, Rihanna, One Direction, Pink, Depeche Mode, Queen, Madonna či Ariana Grande.

video //www.youtube.com/embed/eNRdQKHp0Kc

Program zápasov MS v hokeji 2018: Jyske Bank Boxen (Herning)

4. máj 2018 (piatok) o 16:15: USA - Kanada

4. máj 2018 (piatok) o 20:15: Nemecko - Dánsko

5. máj 2018 (sobota) o 12:15: Nórsko - Lotyšsko

5. máj 2018 (sobota) o 16:15: Fínsko - Južná Kórea

5. máj 2018 (sobota) o 20:15: Dánsko - USA

6. máj 2018 (nedeľa) o 12:15: Južná Kórea - Kanada

6. máj 2018 (nedeľa) o 16:15: Nemecko - Nórsko

6. máj 2018 (nedeľa) o 20:15: Lotyšsko - Fínsko

7. máj 2018 (pondelok) o 16:15: USA - Nemecko

7. máj 2018 (pondelok) o 20:15: Kanada - Dánsko

8. máj 2018 (utorok) o 16:15: Južná Kórea - Lotyšsko

8. máj 2018 (utorok) o 20:15: Fínsko - Nórsko

9. máj 2018 (streda) o 16:15: Nemecko - Južná Kórea

9. máj 2018 (streda) o 20:15: Fínsko - Dánsko

10. máj 2018 (štvrtok) o 16:15: USA - Lotyšsko

10. máj 2018 (štvrtok) o 20:15: Nórsko - Kanada

11. máj 2018 (piatok) o 16:15: Dánsko - Nórsko

11. máj 2018 (piatok) o 20:15: USA - Južná Kórea

12. máj 2018 (sobota) o 12:15: Lotyšsko - Nemecko

12. máj 2018 (sobota) o 16:15: Dánsko - Južná Kórea

12. máj 2018 (sobota) o 20:15: Kanada - Fínsko

13. máj 2018 (nedeľa) o 16:15: Nórsko - USA

13. máj 2018 (nedeľa) o 20:15: Nemecko - Fínsko

14. máj 2018 (pondelok) o 16:15: Južná Kórea - Nórsko

14. máj 2018 (pondelok) o 20:15: Kanada - Lotyšsko

15. máj 2018 (utorok) o 12:15: Fínsko - USA

15. máj 2018 (utorok) o 16:15: Kanada - Nemecko

15. máj 2018 (utorok) o 20:15: Lotyšsko - Dánsko

17. máj 2018 (štvrtok) o 16:15: Štvrťfinále 2

17. máj 2018 (štvrtok) o 20:15: Štvrťfinále 4