Vlani bol mladý Slovák na šampionáte maskotom, teraz bude bojovať o medaily

Na minuloročnú prácu si spomína s úsmevom.

17. apr 2018 o 13:00 SITA

ČEĽABINSK. Mladý slovenský hokejový útočník Michal Mrázik pred rokom participoval na organizácii majstrovstiev sveta hráčov do 18 rokov na Slovensku ako dobrovoľník, teraz ho čaká účasť na svetovom šampionáte tejto vekovej kategórie ako hráča.

Stále iba 16-ročný útočník z Liptovského Mikuláša bol v apríli 2017 na MS v Poprade a Spišskej Novej Vsi v pozícii maskota - vĺčika Gooolyho.

"Príde mi, že šampionát v Poprade bol len nedávno, no pamätám si, že vtedy som považoval majstrovstvá sveta osemnásťročných z hráčskeho pohľadu ako niečo veľmi vzdialené.

Som rád, že som mohol vlani pomáhať na majstrovstvách, dnes som rád, že môžem stáť na ľade proti hráčom ako sú Boqvist, Wahlstrom či Svečnikov, na ktorých som ešte minulý rok do Popradu sa chodil pozerať,“ cituje Mrázika oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja.

O pozvánke ani nepremýšľal

Gooly bol maskotom mládežníckeho šampionátu v Poprade a Spišskej Novej Vsi. (zdroj: TASR)

"Bolo nám presne povedané, čo musíme a nemôžeme robiť. Nemohli sme rozprávať, zavadzať divákom vo výhľade a naopak, vždy keď na nás niekto zamával, tak sme museli prísť za fanúšikom. Bola to zábava, no nebolo to až také jednoduché, ako to možno na prvý pohľad vyzerá,“ hovorí Mrázik.

Prešiel rok a na MS hráčov do 18 rokov do Ruska odcestoval už ako hráč.

"Mojou ambíciou pred sezónou bolo, aby som sa dostal do prvých dvoch pätiek v 'sedemnástke'. Vyšiel mi hneď prvý turnaj v Ostrave, po ktorom ma pozvali aj do 'osemnástky', o čom som pred sezónou ani len nepremýšľal,“ pokračuje.

MS 18 sú vrcholom jeho kariéry

"Majstrovstvá sveta hráčov do 18 rokov sú môj doterajší vrchol kariéry a pevne verím, že nie posledný. Ešte v auguste sme sa v Ostrave s Dominikom Sojkom rozprávali o majstrovstvách v Poprade, dnes sme obaja hráčmi na šampionáte. Až mi to príde neuveriteľné, ako sa to takto všetko rýchlo za taký krátky čas poskladalo dokopy,“ dodal pre HockeySlovakia.sk.

Svetový šampionát hráčov do 18 rokov v Rusku sa začne už vo štvrtok a mladí Slováci sa predstavia v základnej B-skupine v Čeľabinsku postupne proti rovesníkom z Fínska, Česka, Francúzska a domáceho Ruska.

Štvrťfinálovú miestenku si z oboch skupín vybojujú po štyri tímy. Turnaj vyvrcholí 29. apríla.