MS v hokeji - História

Zlato na majstrovstvách sveta v hokeji bude obhajovať Švédsko. Najúspešnejším tímom histórie je však Rusko.

25. apr 2018 o 0:20 Igor Dopirák, Zoran Boškovič

BRATISLAVA. Aj oni konečne zažijú ten výnimočný pocit. Dánski hokejisti po prvý raz v histórii odohrajú svoje stretnutia v elitnej kategórii na majstrovstvách sveta pred vlastnými fanúšikmi.

O pridelení tohtoročného šampionátu Dánom sa rozhodlo v máji 2014. Ich jediným súperom v boji o organizáciu MS v hokeji 2018 bolo Lotyšsko.

95 zo 107 členov kongresu IIHF v máji 2014 hlasovalo za to, aby sa MS v hokeji 2018 uskutočnili v Dánsku.

Šampionát v mestách Kodaň a Herning bude už 82. v poradí. Ako sa písala história hokejových MS?

Ako sa písala história MS v hokeji

Prvý svetový šampionát sa konal v roku 1920 v Belgicku a bol súčasťou letných olympijských hier. Ďalšie dve MS v hokeji v rokoch 1924 a 1928 sa už konali v rámci zimných olympijských hier.

Až v roku 1930 sa vo francúzskom Chamonix uskutočnili prvé samostatné majstrovstvá sveta.

Šampionát mal na dnešné pomery zaujímavý formát. V prvom kole sa hrali tri zápasy, odtiaľ sa išlo priamo do štvrťfinále, kde sa dostali aj ďalšie významné európske reprezentácie. Do semifinále postúpilo Švajčiarsko, Nemecko, Rakúsko a Poľsko.

V Chamonix vtedy účastníkov prekvapilo teplé počasie, teploty až desať stupňov roztopili prírodný ľad. Preto 5. februára 1930 si zápas o štvrté miesto zahrali Rakúsko a Poľsko vo Viedni. Triumfovali domáci Rakúšania.

O štyri dni neskôr sa hralo finále MS v hokeji medzi Nemeckom a Kanadou. Tentokrát v Berlíne. Prvý a poslednýkrát sa stalo, že majstrovstvá sveta boli rozdelené do troch krajín.

Kanada, ktorá bola v tej dobe taká dominantná, že ani nemusela hrať vyraďovacie fázy turnaja, triumfovala vo finále jasne 6:1. Získala vtedy svoj štvrtý titul a predznamenala svoju dominanciu vo svetovom hokeji.

Najúspešnejšie v histórii MS v hokeji je Rusko

V prvej polovici 20. storočia Kanada dominovala takmer bez protivníka. Veď od prvého hokejového šampionátu v histórii na letnej olympiáde v roku 1920 až do roku 1955 triumfovala celkovo šestnásťkrát.

V druhej polovici však nastúpili hokejisti legendárneho tímu Sovietskeho zväzu. Od roku 1963 vyhrali deväť titulov po sebe, v roku 1972 Československo triumfom prerušilo ich hegemóniu.

Zoznam doterajších majstrov sveta a počet ich titulov: 27 - Rusko/Sovietsky zväz 26 - Kanada 12 - Česko/Československo 10 - Švédsko 2 - USA 2 - Fínsko 1 - Veľká Británia 1 - Slovensko

Nie na dlho, po ročnej prestávke Sovieti triumfovali opäť trikrát.

Československo vyhralo ďalšie dva tituly, aby Sovietsky zväz opäť triumfoval päťkrát v sérii. Sovietsky zväz prakticky nemal konkurenciu, uvádzal tempo svetového hokeja, a keď šampionát nevyhral, bolo to prekvapenie.

Sovietsky zväz a následne jeho nasledovník Rusko má dovedna na konte najviac titulov z MS v hokeji - 27. Kanada však zaostáva iba o jeden titul.

Československo do rozdelenia získalo šesť titulov. Posledný v roku 1985.

Slovenské zlato na MS v hokeji 2002

Česko po rozdelení dokázalo aspoň sčasti nadviazať na spoločný tím so Slovenskom, keď získalo dokopy šesť titulov majstra sveta. Slovensko iba jeden.

V roku 2000 práve Česku podľahli Slováci vo finále a získali prvé striebro v ére samostatnosti. Tento moment však predznamenal historický úspech samostatného Slovenska.

V roku 2002 vo Švédsku hrala zlatá generácia slovenského hokeja - Peter Bondra, Miroslav Šatan, Ľubomír Višňovský či Žigmund Pálffy. Napriek tomu bol postup do finále s Ruskom prekvapením.

Česi toho času vyhrali tri šampionáty po sebe, silné Švédsko bolo až tretie.

Vo finále bolo Rusko favoritom. Pamätná chvíľa nemohla byť lepšia. Finálový zápas MS v hokeji 2002 mal všetko - emócie, rýchlosť, bol bohatý na góly a napokon aj úspešný pre Slovákov. Víťazný gól dál v 59. minúte Peter Bondra.

Slovenskí fanúšikovia tak na tribúnach vo Švédsku, ako aj na námestiach a v reštauráciách na Slovensku, už vstávali so slovenskými vlajkami. Sekundu pred koncom rozhodcovia ešte prerušili hru, no po vhadzovaní hráči začali vyhadzovať rukavice do vzduchu.

“Sme majstri sveta, sme majstri sveta,” opakoval komentátor v televízii, hlavného trénera Jána Filca objímali jeho asistenti. Najplatnejším hráčom majstrovstiev sveta 2002 sa stal Miroslav Šatan, ktorý kraľoval aj v bodovaní.

V deviatich odohraných zápasoch zaznamenal trinásť bodov.

O rok neskôr Slovensko získalo bronz a v na svetovom šampionáte v roku 2012 prekvapivé striebro, no odvtedy patrí vždy len k tímom, ktoré môžu na MS v hokeji prekvapiť.

Na vlaňajších MS vo Francúzsku a Nemecku skončili zverenci Zdena Cígera až na 14. mieste a iba málo chýbalo, aby zostúpili do nižšej kategórie.

Najviac divákov na MS v hokeji bolo v Česku

Majstrovstvá sveta v hokeji každoročne budia obrovský záujem. Zatiaľ najviac divákov bolo na 79. svetovom šampionáte v roku 2015 v Českej republike. V 64 zápasoch prišlo na tribúny celkovo 741 690 divákov, čo dáva priemer 11 589 fanúšikov na zápas.

V tomto zozname je Česko aj tretie. Na jeho MS v roku 2004 vtedy na 56 zápasov prišlo 552 097 divákov, s priemerom 9859 na zápas.

741 690 divákov prišlo na tribúny v Českej republike počas MS v hokeji 2015.

Slovenský šampionát v roku 2011 je v rebríčku návštevnosti na trinástom mieste s 406 804 divákmi v 56 zápasoch.

Medzi najväčšie legendy MS v hokeji patrí niekdajší sovietsky brankár Vladislav Tretiak, ktorý spolu s Alexandrom Ragulinom vyhrali až desať svetových šampionátov.

Tretiak má k tomu dve striebra a bronz, Ragulin o jedno striebro menej.