Slovensko - MS v hokeji - Medaily - Úspechy

Slovenskí hokejisti sa dostali medzi najlepšie štyri tímy turnaja päťkrát. Iba raz sa stalo, že nezískali medailu.

25. apr 2018

Najväčším úspechom slovenského hokeja je do dneška zisk zlata v roku 2002.(Zdroj: TASR)

Slovenská hokejová reprezentácia účinkuje v A-kategórii majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji nepretržite od roku 1996.

Na šampionáte v dánskych mestách Kodaň a Herning to bude pre ňu dvadsiata tretia účasť medzi elitou v ére samostatnosti.

Svoje najväčšie úspechy dosiahlo Slovensko na začiatku tretieho milénia. V priebehu štyroch rokov získalo tri medaily – zlato, striebro i bronz.

Doteraz posledný úspech vybojovali Slováci na MS v hokeji 2012, ktoré spoločne organizovali Švédsko a Fínsko. Prenikli až do finále, kde nestačili na Rusko.

MS v hokeji 2002 (Švédsko) - zlatá medaila

V tom čase to bol najväčší úspech slovenského hokeja. A ostal ním až doteraz. Iba jediný raz v ére samostatnosti dokázalo Slovensko vyhrať MS v hokeji.

Slováci na celom turnaji prehrali iba raz – v skupine proti Fínsku. Inak dokázali pokoriť každého, i veľkých favoritov. Domácich Švédov zdolali dokonca dvakrát.

Pamätným sa stal gól Petra Bondru vo finále proti Rusku, ktorý padol presne sto sekúnd pred koncom tretej tretiny.

Slováci ovládli aj štatistiky – Miroslav Šatan sa stal najproduktívnejším hráčom MS, Peter Bondra najlepším strelcom. A žiadny obranca nedokázal získať toľko bodov ako Richard Lintner. Všetci traja sa dostali i do All-Star tímu.

Cesta za titulom na MS v hokeji 2002: Základná skupina: Poľsko 7:0, Ukrajina 5:4, Fínsko 1:3. Slováci postúpili ďalej z druhého miesta. Osemfinálová skupina: Švédsko 2:1, Rakúsko 6:3, Rusko 6:4. Slováci postúpili do štvrťfinále z tretieho miesta. Štvrťfinále: Slovensko – Kanada 3:2, góly: 40. Bondra, 44. Šatan, 45. Bondra – 13. Heatley, 24. Smyth Semifinále: Slovensko – Švédsko 3:2 sn, góly: 36. Országh, 59. Šatan, rozh. nájazd Lintner – 18. Axelsson, 32. Johansson Finále: Slovensko – Rusko 4:3, góly: 1. Višňovský, 13. Bondra, 27. Šatan, 59. Bondra – 24. Sušinskij, 43. Antipov, 55. Sušinskij

Súpiska Slovenska na MS v hokeji 2002:

Brankári: Miroslav Šimonovič, Ján Lašák, Rastislav Staňa

Obrancovia: Radoslav Hecl, Jerguš Bača, Martin Štrbák, Peter Smrek, Dušan Milo, Ľubomír Višňovský, Richard Lintner, Ladislav Čierny

Útočníci: Peter Bondra, Jozef Stümpel, Vladimír Országh, Rastislav Pavlikovský, Miroslav Šatan, Radovan Somík, Ľuboš Bartečko, Žigmund Pálffy, Marek Uram, Miroslav Hlinka, Michal Handzuš, Ladislav Nagy, Peter Pucher, Róbert Petrovický, Róbert Tomík

Tréner: Ján Filc

Slovenskí hokejisti s trofejou pre majstra sveta. (zdroj: TASR)

MS v hokeji 2000 (Rusko) - strieborná medaila

V roku 1994 hrali slovenskí hokejisti ešte v C-kategórii MS, na začiatku nového tisícročia už slávili zisk svojej historicky prvej medaily z A-kategórie.

Slováci sa pritom dovtedy nikdy nedostali ďalej než do štvrťfinále. Na MS v Rusku sa im podarilo postúpiť nielen do semifinále, ale hneď aj do finále.

V ňom nestačili na Čechov, ktorým podľahli i v osemfinálovej skupine.

Lídrom slovenského tímu na šampionáte bol Miroslav Šatan, ktorý sa stal najproduktívnejším hráčom turnaja a zároveň aj najlepším strelcom.

Cesta za striebrom na MS v hokeji 2000: Základná skupina: Rakúsko 2:0, Taliansko 6:2, Fínsko 2:2. Slováci postúpili ďalej z prvého miesta. Osemfinálová skupina: Nórsko 9:1, Česko 2:6, Kanada 3:4. Slováci postúpili do štvrťfinále zo štvrtého miesta. Štvrťfinále: Slovensko – USA 4:1, góly: 21. Šatan, 23. Hreus, 24. Plavucha, 50. Bartečko – 4. Hendrickson Semifinále: Slovensko – Fínsko 3:1, góly: 7. Pardavý, 12. Šatan, 25. Kapuš – 25. Lydman Finále: Slovensko – Česko 3:5, góly: 28. Štrbák, 56. Hlinka, 58. Šatan – 7. Sýkora, 10. Vlasák, 13. Procházka, 44. Tomajko, 59. Reichel

Súpiska Slovenska na MS v hokeji 2000:

Brankári: Pavol Rybár, Ján Lašák, Miroslav Lipovský

Obrancovia: Ľubomír Sekeráš, Ivan Droppa, Stanislav Jasečko, Zdeno Chára, Peter Podhradský, Ľubomír Višňovský, Martin Štrbák, Radoslav Suchý

Útočníci: Miroslav Šatan, Ľubomír Hurtaj, Richard Kapuš, Peter Bartoš, Vlastimil Plavucha, Miroslav Hlinka, Ján Pardavý, Peter Pucher, Michal Hreus, Ľubomír Vaic, Ronald Petrovický, Ľuboš Bartečko, Michal Handzuš

Tréner: Ján Filc

Za úspechom slovenských hokejistov bol tréner Ján Filc. (zdroj: TASR)

MS v hokeji 2012 (Švédsko, Fínsko) - striebro

Dosiaľ naposledy sa Slovensko radovalo z medaily na MS v hokeji, ktoré v roku 2012 hostili Fínsko a Švédsko. Zaujímavosťou v slovenskom výbere bolo, že kapitánom nebol Miroslav Šatan, ale Zdeno Chára.

Individuálne výkony Slovákov ocenil aj direktoriát turnaja – najlepším brankárom sa stal Ján Laco, najlepším obrancom Chára a útočníkom Šatan.

Do All-Star tímu, ktorí zostavovali akreditovaní novinári, sa však dostali len Laco a Chára.

Od tohto šampionátu sa slovenským hokejistom podarilo postúpiť do štvrťfinále iba raz. A až trikrát skončili na deviatom mieste.

Cesta za striebrom na MS v hokeji 2012: Základná skupina: Kanada 2:3, Fínsko 0:1, USA 4:2, Kazachstan 4:2, Bielorusko 5:1, Švajčiarsko 1:0, Francúzsko 5:4. Slováci postúpili do štvrťfinále zo štvrtého miesta. Štvrťfinále: Slovensko – Kanada 4:3, góly: 6. Kopecký, 10. Šatan, 54. Bartovič, 58. Handzuš – 17. Kane, 27. Skinner, 38. Burrows Semifinále: Slovensko – Česko 3:1, góly: 16. Šatan, 41. Šatan, 45. Hudáček – 31. Frolík Finále: Slovensko – Rusko 2:6, góly: 2. Chára, 50. Chára – 10. Siomin, 27. Perežogin, 34. Tereščenko, 36. Siomin, 44. Dacjuk, 59. Malkin

Súpiska Slovenska na MS v hokeji 2012:

Brankári: Peter Hamerlík, Július Hudáček, Ján Laco

Obrancovia: Zdeno Chára, Andrej Sekera, Ivan Baranka, Michal Sersen, Tomáš Starosta, René Vydarený, Kristián Kudroč, Dominik Graňák

Útočníci: Branko Radivojevič, Tomáš Kopecký, Marcel Hossa, Tomáš Surový, Mário Bližňák, Marek Hovorka, Juraj Mikúš, Marcel Haščák, Michel Miklík, Miroslav Šatan, Libor Hudáček, Tomáš Tatar, Michal Handzuš, Milan Bartovič

Tréner: Vladimír Vůjtek

Fotografia, ktorá obletela svet. Slováci venovali striebro zosnulému Pavlovi Demitrovi. (zdroj: TASR)

MS v hokeji 2003 (Fínsko) - bronzová medaila

Slovenskí hokejisti výborne nadviazali na predchádzajúci šampionát, na ktorom dosiahli svoj historický najväčší úspech - získali titul majstrov sveta.

Až do semifinálového duelu ťahali sériu trinástich zápasov bez prehry v rámci MS v hokeji. Po prehre 1:4 so Švédskom sa však rozlúčili s turnajom úspešne.

V súboji o bronz zdolali Čechov.

Slovákom sa podarilo tiež úplne ovládnuť kanadské bodovanie – najproduktívnejším hráčom turnaja bol Žigmund Pálffy.

Tesne za ním figurovali Jozef Stümpel a Ľubomír Višňovský.

Do desiatky najproduktívnejších hráčov sa zmestil aj Miroslav Šatan, do All-Star tímu sa však dostal iba Višňovský.

Cesta za bronzom na MS v hokeji 2003: Základná skupina: Ukrajina 9:3, Japonsko 10:1, Nemecko 3:1. Slováci postúpili ďalej z prvého miesta. Osemfinálová skupina: Fínsko 5:1, Rakúsko 7:1, Česko 3:3. Slováci postúpili do štvrťfinále z prvého miesta. Štvrťfinále: Slovensko – Švajčiarsko 3:1, góly: 28. Kapuš, 40. Šatan, 42. Šatan – 15. Plüss Semifinále: Slovensko – Švédsko 1:4 góly: 38. Bondra – 19. Hannula, 39. Sundin, 42. Sundin, 60. Zetterberg O bronz: Slovensko – Česko 4:2, góly: 14. Šatan, 20. Stümpel, 26. Bondra, 58. Demitra – 16. Hlaváč, 21. Reichel

Súpiska Slovenska na MS v hokeji 2003:

Brankári: Ján Lašák, Rastislav Staňa, Pavol Rybár

Obrancovia: Ľubomír Višňovský, Martin Štrbák, Richard Lintner, Radoslav Suchý, Róbert Švehla, Dušan Milo, Ladislav Čierny, Ivan Majeský

Útočníci: Žigmund Pálffy, Jozef Stümpel, Miroslav Šatan, Ladislav Nagy, Richard Zedník, Peter Bondra, Miroslav Hlinka, Richard Kapuš, Pavol Demitra, Branko Radivojevič, Vlaimír Országh, Ľubomír Vaic, Zdeno Cíger , Peter Sejna

Tréner: František Hossa

Radosť slovenských hokejistov zo zisku bronzu. (zdroj: TASR)

MS v hokeji 2004 (Česko) - 4. miesto

Slováci pokračovali vo výbornej sérii a iba tesne a veľmi smolne sa im nepodarilo získať svoju tretiu medailu za sebou.

Hoci až do semifinále nedokázali nájsť na turnaji premožiteľa, cestu za cenným kovom im prekazili zámorské tímy.

V semifinále ich o jeden gól zdolala Kanada a v súboji o bronz nestačili na USA, ktorým podľahli až po samostatných nájazdoch.

V riadnom hracom čase a ani v predĺžení gól nepadol.

Najproduktívnejšími Slovákmi na MS 2004 boli Pavol Demitra a Miroslav Šatan, do All-Star tímu sa dostal Zdeno Chára. Od tohto šampionátu sa Slovensko prebojovalo medzi najlepšiu štvoricu iba raz.

Cesta za 4. miestom na MS v hokeji 2004: Základná skupina: Ukrajina 2:0, USA 3:3, Fínsko 5:2. Slováci postúpili ďalej z prvého miesta. Osemfinálová skupina: Rusko 2:0, Dánsko 8:0, Švédsko 0:0. Slováci postúpili do štvrťfinále z prvého miesta. Štvrťfinále: Slovensko – Švajčiarsko 3:1, góly: 32. Štrbák, 38. Chára, 50. Demitra – 10. Wischer Semifinále: Slovensko – Kanada 1:2, góly: 21. Šatan – 33. Briere, 47. Horcoff O bronz: Slovensko – USA 0:1 sn, rozh. nájazd Roach

Súpiska Slovenska na MS v hokeji 2004:

Brankári: Rastislav Staňa, Ján Lašák, Karol Križan

Obrancovia: Zdeno Chára, Branislav Mezei, Martin Štrbák, Andrej Meszároš, Ivan Majeský, Richard Lintner, Dominik Graňák, Ladislav Čierny

Útočníci: Jozef Stümpel, Miroslav Šatan, Marián Gáborík, Marián Hossa, Pavol Demitra, Rastislav Pavlikovský, Richard Kapuš, Vladimír Országh, Ľuboš Bartečko, Juraj Štefanka, Ronald Petrovický, Roman Kukumberg, Juraj Kolník

Tréner: František Hossa

Slováci sa radovali aj zo štvrtého miesta. (zdroj: TASR)