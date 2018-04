Dúbravkovo hosťovanie by sa malo čoskoro zmeniť na trvalý prestup, tvrdí jeho agent

Slovenský brankár si robí v Anglicku veľmi dobré meno.

18. apr 2018 o 10:22 SITA

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



NEWCASTLE. Slovenský reprezentačný brankár Martin Dúbravka s veľkou pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou zotrvá v anglickej futbalovej Premier League aj v nasledujúcej sezóne.

Dvadsaťdeväťročný gólman je do konca aktuálneho súťažného ročníka na hosťovaní zo Sparty Praha v tíme Newcastle United.

Prečítajte si tiež: Dúbravka ohúril Anglicko. V čom patrí medzi svetovú elitu?

Jeho pôsobenie v anglickom mužstve sa vzhľadom na výborné výkony, keď v siedmich odchytaných dueloch mužstvo zo St. James Parku päťkrát vyhralo a on si trikrát udržal čisté konto, zmení na trvalý prestup.

"Je to na veľmi dobrej ceste, predpokladám, že do konca apríla by sme to mali uzavrieť. Som presvedčený, že pri výkonoch, ktoré Martin predvádza, zostane na 99,99 percenta v Newcastli aj po tejto sezóne," uviedol Dúbravkov agent Pavel Zíka pre denník Šport.

"Zanechal skvelý dojem, pochvaly sa hrnú zo všetkých strán. Mužstvo je na vzostupe a mnoho ľudí vrátane trénera Rafaela Beníteza za tým vidí aj januárový príchod Dúbravku," doplnil Zíka.