V Bratislave počas tohto týždňa vystavia originál trofeje Ligy majstrov

Pri prezentácii trofeje bude viacero významných osobností.

18. apr 2018 o 12:56 TASR

BRATISLAVA. Fanúšikovia v Bratislave majú v týždni pred úvodnými stretnutiami semifinále futbalovej Ligy majstrov možnosť obzrieť si trofej pre víťaza najprestížnejšej európskej klubovej súťaže.

Na Slovensku ju vystavia po štvrtý raz, v Bratislave už bola v rokoch 2010 a 2014, v roku 2015 zavítala do Trnavy.

Micheľ pre pracovné povinnosti nepríde

Trofej bude v nákupnom centre Aupark vo štvrtok k dispozícii na fotenie od 10:00 do 15:30. O 17:00 sa hymnou Ligy majstrov začne slávnostná časť programu, počas ktorej vystúpi hosť Vladimír Šmicer.

Niekdajší český reprezentant triumfoval v Lige majstrov v roku 2005 v drese FC Liverpool, skóroval vo finále proti AC Miláno.

Po ňom sa na pódiu predstaví aj Ivan Kozák, prezident Únie ligových klubov (ÚLK) bol v sezóne 1997/1998 kapitán prvého slovenského účastníka hlavnej fázy súťaže 1. FC Košice.

Pôvodne mal prísť aj bývalý rozhodca Ľuboš Micheľ, ktorý viedol finále Ligy majstrov pred desiatimi rokmi v Moskve, kde Manchester United zdolal FC Chelsea.

Neumožnili mu to však pracovné povinnosti v gréckom klube PAOK Solún.

Moravčík pociťuje zimomriavky aj dnes

V piatok bude program pokračovať opäť časom na fotenie (10:00 - 15:00) a neskôr príchodom ďalších hostí Ľubomíra Moravčíka (16:45) a Róberta Ježa (18:00).

Obaja majú rovnako ako Šmicer a Kozák osobné skúsenosti s prestížnou súťažou.

Šmicerov bývalý zamestnávateľ FC Liverpool je päťnásobný šampión Ligy majstrov (1976/1977, 1977/1978, 1980/1981, 1983/1984, 2004/2005) a šancu na zisk trofeje má spoločne s AS Rím, Bayernom Mníchov a Realom Madrid aj v tejto sezóne.

Ľubomír Moravčík. (zdroj: TASR)

Moravčík pôsobil v rokoch 1998 až 2002 v Celticu Glasgow. Škótsky klub sa stal európskym klubovým majstrom v ročníku 1966/1967.

"Okolo trofeje som chodil takmer každý deň, keďže sa nachádzala vo vitríne Celticu. Ten bol a stále je pravidelný účastník tejto fantastickej súťaže, mal som česť zahrať si ju," povedal Moravčík.

"Aj dnes, keď sa hrajú veľké zápasy, človek niekedy pociťuje zimomriavky, lebo vie, že ide o niečo veľké. Mal som šťastie zažiť to aj na ihrisku," doplnil.

Ježa mrzí vysoká prehra s Marseille

Atmosféru hlavnej fázy Ligy majstrov okúsil tiež Jež, ktorý napodobnil Kozáka ako kapitán slovenského účastníka. Vo farbách MŠK Žilina sa prebojoval do skupinovej časti 2010/2011, kde narazil na FC Chelsea, Olympique Marseille a Spartak Moskva.

Odohral všetkých šesť duelov, v ktorých však Žilinčania nevydolovali ani bod.

“ Zápas nám však nevyšiel, z deviatich striel išlo osem na bránku a inkasovali sme sedem gólov. „ Róbert Jež o zápase Žilina - Marseille 0:7

"Je ťažšie dostať sa tam slovenským klubom, než keď niekto pôsobí ako legionár v zahraničí. Je to jednoduchšie v dobrom klube, nám sa to podarilo so slovenským tímom. Prvý zápas v predkolách sme pritom prehrali na Malte, ale skončilo sa to krásnym dvojzápasom play off so Spartou Praha," zaspomínal si.

"Dokázali sme postúpiť do skupiny a zdolať silné české mužstvo s veľkou históriou. V skupine to bolo nesmierne náročné, hneď v prvom stretnutí sme doma privítali Chelsea. Pre každého z nás to bolo niečo nové, boli sme nováčikovia," pokračoval.

"Mrzí ma domáci výsledok s Marseille 0:7, na jeho pôde sme prehrali iba 0:1 a čakali sme, že by sme mohli získať prvý bod. Zápas nám však nevyšiel, z deviatich striel išlo osem na bránku a inkasovali sme sedem gólov," dodal Jež.

Róbert Jež. (zdroj: TASR)

Vystavia originál trofeje

V Bratislave vystavia originál trofeje, ten má od sezóny 2008/2009 stabilné miesto v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone.

Odvtedy si víťaz odnáša repliku, v minulosti dostal originál klub, ktorý uspel v súťaži celkovo päťkrát alebo trikrát za sebou.

Dosiahli to Bayern Mníchov, FC Barcelona, FC Liverpool či Real Madrid.