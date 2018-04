Las Vegas dokázalo niečo výnimočné, v klube sa ale pýtajú: Prečo by sme mali byť spokojní?

Súčasťou klubu je aj Tomáš Tatar.

18. apr 2018 o 14:25 SITA

LAS VEGAS. Vegas Golden Knights nemajú za sebou slávnu minulosť, klub vznikol iba pred touto sezónou, no už sa nezmazateľne zapísal do histórie hokejovej NHL.

Najprv s prehľadom postúpil do vyraďovacej časti z tretieho miesta v Západnej konferencii, v Pacifickej divízii dokonca obsadil prvú pozíciu. Získal rekordných 109 bodov, na konte má aj najviac víťazstiev - domácich aj u súperov - spomedzi všetkých doterajších nováčikov.

A v úspešnom ťažení pokračuje aj v play off.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Nestalo sa to ani v NBA či MLB

Prečítajte si tiež: Las Vegas postúpilo do konferenčného semifinále, Tatar opäť nehral

Vo štvrtom zápase 1. kola play off Golden Knights zvíťazili na ľade Los Angeles Kings 1:0 a bez jediného zaváhania postúpili do konferenčného semifinále.

Stali sa prvým tímom v histórii, ktorý vo svojej premiérovovej sezóne ovládol úvodnú sériu vo vyraďovacích bojoch 4:0 na zápasy.

Netýka sa to iba hokejovej NHL, v tomto smere sú unikátni aj s ohľadom na bejzbalovú MLB a basketbalovú NBA. Pre porovnanie, Pittsburgh Penguins čakali na víťaznú štvorzápasovú sériu tri sezóny od vstupu do súťaže, podarilo sa im to v ročníku 1969/1970.

V MLB sa na podobný počin čaká viac než sto rokov. V roku 1914 po 11 sezónach v lige uspel Boston proti Philadelphii a hneď vyhral Svetovú sériu.

Tatar sa v klube zatiaľ iba hľadá

V kádri Vegas figuruje aj slovenský reprezentant Tomáš Tatar. Dvadsaťsedemročný krídelník prišiel do Las Vegas len nedávno ako súčasť výmeny z Detroitu.

V novom pôsobisku sa zatiaľ hľadá, v základnej časti si v drese Vegas pripísal iba šesť bodov, vo vyraďovacej fáze sa v posledných dvoch zápasoch na pôde Los Angeles nedostal do zostavy.

Celkovo sa do štatistík nezapísal.

Tomáš Tatar (vpravo) v drese Las Vegas. (zdroj: TASR/AP)

Napriek hladkému postupu hráči Golden Knights tlmia nadšenie a zostávajú nohami na zemi. "Prečo by sme mali byť spokojní? Veď sme nezískali Stanleyho pohár. Nevstúpili sme do play off s tým, že hurá, prvé kolo, sme šťastní," uviedol útočník Pierre-Edouard Bellemare pre web NHL.

"Áno, je to super, postúpili sme a máme jeden deň voľna na zotavenie, ale o dva dni pokračujeme ďalej," doplnil.

V konferenčnom finále zrejme proti San Jose

Hráči Golden Knights sa v doterajšej úspešnej ceste mohli spoľahnúť na brankára Marca-Andrého Fleuryho.

Tridsaťtriročný veterán má po štyroch dueloch v play off 97-percentnú úspešnosť zákrokov, dvakrát si udržal čisté konto.

Prečítajte si tiež: Je to ako rockový koncert. Podceňovaný tím NHL píše báječný príbeh

"O našom rekorde som síce počul, ale to nie je naším cieľom. Snažíme sa iba sústrediť sa na každý ďalší zápas, o tom to je," povedal Fleury.

Jednoznačný postup môže tímu pomôcť aj do budúcnosti. O finále Západnej konferencie zabojujú proti úspešnejšiemu z dvojice Anaheim - San Jose, Sharks vedú 3:0.

"Musíme hrať tak, ako počas celej sezóny. Veríme, že našou hrou môžme uspieť proti hocikomu. Táto séria nám dodala veľa sebadôvery," zhodnotil útočník James Neal.