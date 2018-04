Moravčík: Lobotka môže čoskoro v Reale Madrid nahradiť Modriča

Vo štvrtok a piatok zavíta na Slovensko najvzácnejšia klubová trofej na svete. Kedy ju vyhrá Slovák?

18. apr 2018 o 17:36 Pavol Spál

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



BRATISLAVA. Do Bratislavy na 48 hodín zavítala trofej pre šampiónov futbalovej Ligy majstrov, ktorú obhajuje Real Madrid. Fanúšikovia budú môcť vo štvrtok a piatok na vlastné oči vidieť v nákupnom centre Aupark najcennejšiu klubovú trofej, ktorú doteraz nezískal žiadny Slovák.

Zaujímavosť Trofej bude v nákupnom centre Aupark vo štvrtok k dispozícii na fotenie pre verejnosť od 10.00 do 15.30 h. O 17.00 hod. vystúpi víťaz Ligy majstrov Vladimír Šmicer. V piatok bude program pokračovať (10.00- 15.00) a neskôr príchodom ďalších hostí Ľubomíra Moravčíka (16.45) a Róberta Ježa (18.00).

Strieborný pohár meria 74 centimetrov a váži 11 kilogramov. Vytvoril ju klenotník Jörg Stadelmann zo švajčiarskeho Bernu.

Pôvodná cena je asi 10-tisíc eur, ale reálna hodnota je ťažko vyčísliteľná. Tomu zodpovedajú aj bezpečnostné opatrenia. Dotknúť sa jej môžu iba víťazi.

Už prebojovať sa do Ligy majstrov je pre Slováka veľká vzácnosť. V roku 2001 zažiaril Ľubomír Moravčík zo Celticu Glasgow proti Juventusu Turín.

Celtic vyhral 4:3 a Moravčík sa podieľal na všetkých góloch. Bol najlepším hráčom na ihrisku. A to proti nemu nastúpili hviezdy ako Del Piero či Pavel Nedvěd. Bol to zrejme najlepší výkon Slováka v Lige majstrov.

Ako na ten zápas spomínate?

„Mal som už vtedy 36 rokov. Nebolo jednoduché držať krok s mladými. Mal som mimoriadnu motiváciu, pretože často sa vám nenaskytne šanca hrať proti takému kvalitnému tímu ako Juventus. Diváci boli celý zápas vo vare, bavili sa. Padlo sedem gólov. Bola tam neskutočná atmosféra. Všetci sme si to užili.“

V roku 1993 vyhral Ligu majstrov Olympique Marseille, ktorý mal o vás veľký záujem.

„Olympique Marseille bol vtedy najlepším tímom v Európe. Lákali ma pol roka predtým ako vyhrali Ligu majstrov.“

Mohli ste vyhrať najlukratívnejšiu súťaž sveta. Ako to vnímate s odstupom?

„Mohol. Keby bolo keby, boli by sme v nebi. Je otázne, že čo by sa stalo, ak by som vtedy prestúpil do Marseille. Možno by som nehrával alebo by som sa zranil. Ťažko povedať. Je to tak, ako má byť.“

Celtic v roku 2001 zdolal Juventus 4:3 v parádnom zápase

video //www.youtube.com/embed/jqoMmG2jwnw

Majiteľom Marseille bol vtedy miliardár Bernard Tapie. Jeho ponuka musela byť finančne veľmi lákavá. Neľutujete, že ste neprestúpili?

„Určite, dnes by som urobil iné rozhodnutie. Odvtedy je pomaly tridsať rokov. Mohol som trebárs vyhrať Ligu majstrov, ale v St. Etienne bol vtedy prezident, ktorý ma nechcel pustiť. Mal veľké ambície a povedal: Toľko, koľko ti dajú v Marseille, dáme ti aj my.

Tvrdil, že nepotrebuje dvadsať miliónov frankov, čo vtedy bola veľká suma. Chcel úspech. Predĺžil mi zmluvu a dal mi peniaze, ktoré by som mal aj v Olympique. Čo som mal spraviť? Skočiť z okna? Vytvoril mi fantastické podmienky.“

V ére samostatnosti sa cez náročnú kvalifikáciu prebojovali do Ligy majstrov iba tri slovenské kluby, naposledy v roku 2010 Žilina. Už to bol veľký úspech. To, že ju niekedy vyhrá slovenský klub, je v dnešných pomeroch v rovine sci-fi. Súhlasíte?

„Toho sa asi nikto nedožije. Hrať pravidelne v tejto súťaži však nie je sci-fi. Cesta menej solventných klubov vedie cez majstrovskú vetvu, ktorú nedávno vymyslel Michel Platini.