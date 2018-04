Mal famóznu bilanciu. Že majster nedal gól, prekvapilo aj súperovho trénera

Žilina v prebiehajúcej sezóne nezíska ani jednu trofej. Bude rada, ak sa vôbec dostane do predkola Európskej ligy.

19. apr 2018 o 3:18 Igor Dopirák

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



ŽILINA. Zápas prežíval omnoho intenzívnejšie než obyčajne. Každý verdikt rozhodcu proti jeho tímu ho rozčúlil, hádal sa so štvrtým rozhodcom, v závere bol častejšie mimo svojho vyznačeného sektora ako v ňom.

Prečítajte si tiež: Hrnčár: V Európe sme vydržali najdlhšie. Na začiatku by to málokto tipoval

"Na finále do Trnavy nechcem ísť iba ako divák," vravel ružomberský tréner Norbert Hrnčár pred semifinálovou odvetou v Žiline v rámci Slovnaft Cupu (oficiálny názov pre Slovenský pohár - pozn. red.).

A jeho želanie sa mu splnilo.

Ružomberku po domácej výhre 2:1 stačila v Žiline na postup aj bezgólová remíza. Do finále národného pohára sa prebojovala po dvanástich rokoch, 1. mája v Trnave si v ňom zahrá so Slovanom Bratislava.

Fanúšikovia si plány na 1. máj nemusia robiť

"Nie iba ja, ale všetci sme si vraveli, že finálový zápas nechceme pozerať v televízii, ale chceme ho zažiť. Bude to pekný zážitok či už v hráčskej alebo trénerskej kariére," vravel po stretnutí Hrnčár.

Ružomberok si vďaka postupu do finále udržal šancu na účasť v predkole Európskej ligy. Vo Fortuna lige je v skupine o titul na poslednom šiestom mieste, jeho strata na tretí Slovan je až jedenásťbodová.

“ Takýmto stretnutím sme zdvihli kredit Slovenského pohára. „ Adrián Guľa, tréner MŠK Žilina

"Finále bude sviatkom pre celý Ružomberok. Verím, že do Trnavy príde veľa divákov. Naši hráči si to zaslúžia a pre fanúšikov bude odmenou, že budú mať pekný zážitok. Nemusia si tak robiť plány na prvomájové oslavy," pokračoval Hrnčár.

Najväčšiu časť svojej kariéry odohral práve ako hráč Slovana. Počas šiestich rokov absolvoval v jeho drese vyše 150 zápasov, v roku 1999 s ním oslavoval majstrovský titul.

V prebiehajúcej sezóne ešte Ružomberok bratislavský klub nedokázal zdolať. "Všetko je raz po prvýkrát a výhra vo finále by bola tým najvhodnejším momentom," doplnil.

Motiváciou je aj okrúhle výročie

Postup Ružomberka bol miernym prekvapením. Taktiež aj bezgólová remíza. Žilina sa totiž mohla chváliť famóznou bilanciou - v predchádzajúcich 32 domácich súťažných stretnutiach iba v jedinom prípade nestrelila gól.

"Ak mám byť úprimný, pred zápasom som bol presvedčený, že bez streleného gólu nepostúpime," priznal prekvapene Hrnčár.

Prečítajte si tiež: V Európskej lige si môže zahrať aj Nitra, hoci bojuje o záchranu. Ako je to možné?

"Je škoda, že zápas bez nášho streleného gólu prišiel práve dnes," reagoval domáci tréner Adrián Guľa. Úradujúci slovenský majster, ktorý vlani poľahky vyhral ligu, si skomplikoval prienik do predkola Európskej ligy.

Ak chce Žilina v budúcej sezóne hrať v pohárovej Európe, musí v lige skončiť prinajhoršom tretia. Šancu má aj v prípade, ak by sa jej to nepodarilo. To by však musel Slovan vyhrať Slovnaft Cup a zároveň skončiť v lige v top trojke.

Žilina by sa tak predstavila v baráži.

"Klub v júni oslávi 110. výročie od svojho vzniku. Musíme preto urobiť maximum, aby sa v Žiline hralo predkolo Európskej ligy. V tabuľke sme štvrtí, na Slovan strácame iba tri body," poznamenal Guľa.

Možný odchod do Legie nechcel komentovať

Žilinský tréner bol napriek vypadnutiu spokojný aspoň s úrovňou hry. Obe mužstvá sa najmä v prvom polčase snažili hrať ofenzívne. Kto čakal, že sa Ružomberok príde do Žiliny iba brániť, sa hlboko mýlil.

Prečítajte si tiež: Odíde Guľa zo Žiliny? Podľa Poliakov sa oňho zaujíma Legia Varšava

"Takýmto stretnutím sme zdvihli kredit Slovenského pohára," chválil Guľa. "Zápasy, ako bol tento, rozhodujú detaily. V nich nám dnes chýbal polkrok," doplnil.

Ešte pred duelom poľské médiá informovali, že 42-ročný Guľa patrí spolu s legendárnym Rumunom Gheorghem Hagim, Čechom Pavlom Vrbom a Nemcom Thorstenom Finkom medzi adeptov na trénerskú pozíciu v poľskej Legii Varšava.

"Nehnevajte sa, ale k tomu sa dnes nechcem vyjadrovať. Dnes sa venujme iba Slovnaft Cupu," uzavrel.