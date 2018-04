Fehérváry vníma záujem skautov z NHL. Draft je lotéria, tvrdí

Slovenskému obrancovi v Poprade ožili spomienky na minuloročný šampionát hráčov do 18 rokov.

19. apr 2018 o 8:50 TASR

POPRAD. V apríli 2017 bol hokejový obranca Martin Fehérváry jedným z lídrov slovenskej "osemnástky" na MS v Poprade, o rok neskôr na rovnakom mieste bojuje o účasť na seniorskom šampionáte.

Hoci v ňom ožili príjemné spomienky, viac už pozerá do budúcna. Po úspešnej sezóne vo Švédsku má pred draftom NHL pozitívne indície o záujme klubov.

Fehérváry: V Poprade ožili spomienky

Feherváry bol v roku 2017 kapitán SR "18" a so svojimi spoluhráčmi si získali priazeň popradských divákov.

Na svetovom šampionáte svojej kategórie predvádzali bojovné výkony a po všetkých zápasoch, aj tých prehratých, ich diváci odmieňali potleskom.

Príjemných zážitkov na vlaňajší turnaj bolo viac, kapitánovi tímu sa viaceré vynorili pri príchode na miesto činu.

"Hneď, ako som prišiel do Popradu, tie spomienky ožili. Boli to krásne zážitky. Som rád, že tu môžem byť znova, hoci so seniorskou reprezentáciou je to niečo iné."

Najmladší člen reprezentačného tímu pripravujúceho sa na zápasy Euro Hockey Challenge proti Lotyšsku zaujal v nedávnych zápasoch proti Nemecku.

Pri víťazstvách 2:1 sn a 4:1 sa snažil využiť priestor na ľade, ktorý mal väčší než predtým proti Švédom.

Prvá kompletná sezóna v seniorskom tíme

"V prvom rade som rád, že sme vyhrali oba zápasy s Nemcami. Bol to náročný súper, ale odlišný od Švédov. Teší ma aj skutočnosť, že som dostal väčší priestor na ľade.

Proti Švédom som veľa nehral a tak som dúfal, že proti Nemcom to bude lepšie. Tak sa aj stalo, hrali sme na sedem obrancov a bolo to super," poznamenal Fehérváry.

Za sebou má prvú kompletnú sezónu v seniorskom švédskom tíme IK Oskarshamn, ktorý pôsobí v druhej najvyššej súťaži.

"Táto sezóna mi dala veľa, no myslím si, že som sa posunul v každom smere. Bola náročnejšia, keďže som išiel do seniorského tímu v kvalitnej lige.

Vybral som si však veľmi dobrý tím, v Oskarshamme som bol spokojný po celú sezónu. Pomohli mi aj spoluhráči i tréner."

Veľký záujem z niektorých klubov v NHL

Výkonmi si vypýtal zmluvu v elitnej švédskej súťaži SHL a kariérny progres by rád potvrdil účasťou na svojom prvom seniorskom šampionáte.

"Myslím si, že v zápasoch proti Švédsku mi to celkom išlo, ale viem, že mám aj na viac. Dúfam, že sa to bude iba zlepšovať. Musím byť ešte sebavedomejší, istejší s pukom a možno i viac ísť do ofenzívy. V defenzíve to bolo asi fajn, no vždy je čo vylepšiť," netají.

Od budúcej sezóny bude pravdepodobne pôsobiť v najvyššej švédskej súťaži v tíme HV 71. Momentálne sa však tak ďaleko nepozerá, sústredí sa na najbližšie výzvy, ktorými sú MS v Dánsku a júnový draft NHL.

"Samozrejme, pozerám sa do budúcna a chcem sa postupne posúvať. Mám podpísanú zmluvu vo Švédsku aj pre budúcu sezónu, ale veľa závisí aj od toho, ako dopadne draft v Dallase.

Prioritou však bude zostať vo Švédsku aj budúcu sezónu a potom sa uvidí. Momentálne na to myslím už trochu viac než počas klubovej sezóny.

V máji mám ísť na tzv. scouting combine, čo je testovanie hráčov, ktorí sa zúčastnia draftu a s agentom sme sa zhodli na tom, že asi pôjdem aj do Dallasu.

Riešim to trochu viac, no snažím sa sústrediť hlavne na svoju hru, veď reprezentačná sezóna stále trvá. Skauti klubov NHL pravidelne chodievali na naše zápasy a viackrát som s nimi komunikoval. Sme v kontakte.

Je tam veľký záujem z niektorých klubov, ale nechcem konkretizovať. Uvidíme, ako to dopadne. Draft je v podstate lotéria, tak sa nechajme prekvapiť," dodal.