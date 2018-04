Sagan: Byť pápežom je náročnejšie, ako byť cyklistom

Peter Sagan poskytol rozhovor anglickému Guardianu.

19. apr 2018 o 15:56 Zoran Boškovič

BRATISLAVA. Neobľubuje obšírne odpovede, nehrá sa so slovíčkami. Akúkoľvek otázku dostane, kontruje čo možno najkratšou a najjednoduchšou odpoveďou.

Keď sa na klasike Amstel Gold Race Sagana holandskí novinári pomaly pýtali otázky, zavtipkoval: "Čo je toto, pohreb?"

Pre Sagana sa skončila prvá časť ročníka. I keď v úvode sezóny jarných klasík kraľoval tím Quick-Step Floors, Sagan dokázal to, čo sa mu dovtedy nepodarilo.

Vyhral Paríž-Roubaix, podľa mnohých najslávnejšiu z monumentálnych klasík. O triumfe na nej vždy sníval.

V rozhovore pre anglický Guardian však už nehovoril iba o týchto pretekoch.

Okolo Flámska 2013? To bol mladý Peter

Novinár Donald McRae Saganovi pripomenul jeden z najväčších škandálov v jeho profikariére. V roku 2013 vtedy 23-ročný mladík chytil na pódiu po pretekoch Okolo Flámska hostesku za zadok.

„Najskôr som bola zmätená. Musela som ostať profesionálkou. Ak by som na to gesto odpovedala a jednu mu vylepila, ešte by som jeho gesto zviditeľnila a znásobila. Veď to sledovali milióny ľudí." vyjadrila sa vtedy belgická hosteska Maja Leye pre Het Nieuwsblad.

"To bol mladý Peter. Ona však reagovala veľmi dobre a ďakujem jej za pochopenie. Nerobila z toho veľký problém. Bolo to však ťažké," spomína Sagan.

video //www.youtube.com/embed/9wajhf8xkDw

Snažil sa vysvetliť, prečo to urobil. "Možno je to mojou osobnosťou, neviem. Bol som šťastný, že som skončil druhý a mal som priateľov okolo pódia. Nemyslel som na to, čo môžem spôsobiť. Viem však, že k ľudom musíte mať rešpekt, pretože v opačnom prípade by z toho bola anarchia," hovoril teraz pre Guardian.

Trojnásobný majster sveta si vtedy uvedomil, že podobné infantilné gestá mu nepomôžu. Upokojil sa. Stále predvádza atraktívne triky s bicyklom, pre svojich fanúšikov vytvára vtipné videá. Aj preto je najpopulárnejším cyklistom a jedným z najznámejších športovcov na svete.

"Keď sa ma spýtate, ako môžem pomôcť cyklistike, povedal by som, že tým, že budem sám sebou. Chcem pomôcť ľuďom užívať si život. Možno sú niektoré videá smiešne, pôsobím ako klaun, no všetko je to zábava," vysvetľuje.

Byť pápežom je ťažšie, ako byť cyklistom

Sagan sa v januári stretol aj s pápežom Františkom. Spolu s manželkou Katarínou, synom Marlonom a rodičmi na generálnej audiencii navštívil hlavu katolíckej cirkvi na Námestí svätého Petra vo Vatikáne.

Pápežovi venoval bicykel vyrobený špeciálne preňho. "Som veľmi šťastný, že som tam mohol zobrať mamu. Bol to darček pre ňu. S pápežom si nepodávate ruku každý deň," povedal Sagan.

Novinár Sagana niektorými povahovými črtami prirovnal k futbalovej hviezde Zlatanovi Ibrahimovičovi. Nie je však taký arogantný, aj keď je schopný brilantných kúskov. Na nič sa nehrá.

Keď ho po Paríž-Roubaix označili za nesmrteľnú legendu, nepripúšťal si to. Len sa pousmial a odpovedal, že robí, čo môže.

„Všade na svete ho poznajú. Peter to vníma, no ten obrovský dosah asi nie. Nechce si ho pripúšťať. On vždy cyklistiku bral ako niečo, čo ho baví. Miloval jazdenie na bicykli. V prvom rade to robí pre seba a všetok záujem naokolo je len odmena," vysvetľoval Peter Zánický v rozhovore pre SME.

Sagan to potvrdzuje. "Myslím si, že byť pápežom je náročnejšie, ako byť cyklistom. Nie som superhrdina. Nezachraňujem ľudí. Som len športovec. Robím to pre seba, a keď si to ľudia užívajú, som veľmi šťastný," dodal Sagan.