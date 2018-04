Nový prvok na MS v Rusku. Diváci uvidia rozhodnutie VAR priamo na štadióne

Technológia videorozhodcu bude mať na svetovom šampionáte premiéru.

19. apr 2018 o 14:16 SITA

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



MOSKVA. Súčasťou nového inštitútu videoasistencie rozhodcov (Video Assistant Referees - VAR) na nachádzajúcich futbalových majstrovstvách sveta v Rusku (14. júna - 15. júla) bude aj možnosť fanúšikov na štadióne pozrieť si sporné momenty na veľkoplošných obrazovkách.

Je to jeden z nových prvkov na MS, ktoré Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) oznámila v stredu.

Technológiu používajú aj v Taliansku a Nemecku

V operačnej miestnosti VAR bude prítomný človek, ktorý bude rozhodnutie videorozhodcu tlmočiť televíznym komentátorom aj priaznivcom na konkrétnom štadióne.

Prečítajte si tiež: Komické a trápne. Kritici technológie v Anglicku ľutovali rozhodcu

"Na veľkoplošných obrazovkách bude k dispozícii infografika. Budeme ju premietať po každom rozhodnutí videorozhodcu," povedal Sebastian Runge, vedúci skupiny FIFA pre inovácie.

Technológiu videorozhodcu používajú aj v Taliansku a Nemecku, na svetovom šampionáte bude mať premiéru. Okrem relatívne pozitívneho prínosu však čelí aj kritike.

Odporcom prekáža najmä kúskovanie hry a dlhé čakanie na rozhodnutie. V Rusku bude k dispozícii celkovo 13 videorozhodcov zo Serie A a dvaja z I. bundesligy.

Do ich kompetencie bude spadať revízia gólov, vyložených šancí, pokutových kopov, červených kariet a nejasných situácii.

Cieľom VAR je vyhnúť sa veľkým chybám

"Cieľom VAR je vyhnúť sa veľkým chybám. Nechceme opravovať rozhodcov, ale vďaka moderným technológiám im pomôcť," povedal šéf arbitrov FIFA Pierluigi Collina.

Prečítajte si tiež: Rusi sa pred MS zviditeľnili pofidérnym vystúpením medveďa pred zápasom

FIFA pri využívaní VAR prevezme model z Nemecka. Videorozhodcovia budú sídliť v Moskve, odkiaľ z centrály budú na diaľku posudzovať prípadné situácie.

Na zápasy nainštalujú dve špeciálne kamery, ktoré budú sledovať ofsajdovú líniu, doplnia 33 prenosových kamier. Dodatočné budú umiestnené pod strechami štadiónov.

V prípade mimoriadne kontroverzných okolností FIFA zorganizuje po zápase brífing, na ktorom kompetentní vysvetlia rozhodnute.

"Ak sa vyskytne situácia, ktorú bude treba objasniť, tak to spravíme, bez ohľadu na to, či to bude mať súvislosť s VAR alebo nie," uviedol Collina a dodal: "Nepôjde však o tlačovú konferenciu po každom dueli."