ONLINE: Trenčín chce otočiť stav série. Doma musí triumfovať

BRATISLAVA. Finálová séria play off slovenskej hokejovej súťaže Tipsport liga 2017/2018 pokračuje v piatok na ľade Dukly Trenčín.

Tá dokázala triumfovať v stredajšom štvrtom finálovom zápase v Banskej Bystrici 4:2 a znížila tak stav série na 1:3.

"Myslím si, že je stále veľa ľudí, ktorí nám veria. Dúfam, že sa stav série otočí," hovoril po zápase asistent trénera Trenčína Ján Pardavý. Ak sa Trenčínu podarí v piatkovom zápase opäť triumfovať, séria sa v nedeľu vráti do Banskej Bystrice.

Trenčania sa pokúsia o malý zázrak - otočiť sériu z 0:3 na zápasy. V play off sa im to už dvakrát podarilo, raz proti Slovanu Bratislava a raz proti Martinu.

Žiadny iný tím na Slovensku sa tým pýšiť nemôže. Ak by sa im to podarilo aj tentoraz, získali by titul.

Zápas je na programe v piatok 20. apríla o 18:00 SELČ.