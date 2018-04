Nadal si nevie predstaviť, že cielene vynechá časť sezóny ako Federer

Jeho priorita je vždy hrať, ak nie je zranený alebo nemá iný vážny dôvod.

19. apr 2018 o 17:55 SITA

MONACO. Rafael Nadal si nevie predstaviť, že cielene vynechá istú časť tenisovej sezóny tak, ako to už druhý rok praktizuje jeho veľký rival Roger Federer.

Švajčiarsky elegán nebude ani v tomto roku hrať na antuke, aby bol svieži na svojej obľúbenej wimbledonskej tráve. Nadal si také niečo nedokáže predstaviť.

Jeho priorita je vždy hrať, ak nie je zranený alebo nemá iný vážny dôvod. "Je pre mňa neprijateľné, že neprídem do Monte Carla alebo Wimbledonu, New Yorku či Ríma. To sú turnaje, na ktorých jednoducho nesmiem chýbať." uviedol 31-ročný Nadal.

Španielsky ľavák ako keby chcel na diaľku dať Federerovi najavo, že nesúhlasí s jeho zľahčovaním si herného programu. Tak to však nie je.

"Možno tiež budem uvažovať inak, keď budem v jeho veku," dodal Nadal o 36-ročnom veľkom súperovi.

"Čím ste starší, tým viac musíte upravovať svoj kalendár, ale ešte raz - neviem predstaviť, aby som napríklad vynechal sezónu na tráve či tvrdom povrchu. Samozrejme, aj v tomto platí, že nikdy nehovor nikdy," dodal Nadal počas turnaja v Monte Carle, kde bojuje o svoj 11. titul na miestnej antuke a tiež o obhájenie pozície svetovej jednotky.

Šestnásťnásobný grandslamový hrdina Nadal má v Monaku zápasovú štatistiku 64:4.