Golden State a New Orleans delí od postupu už len jedno víťazstvo

Pozrite si výsledky zápasov play off NBA 2017/2018.

20. apr 2018 o 8:15 SITA

Hráči New Orleans zvíťazili aj v treťom zápase nad Portlandom.(Zdroj: SITA/AP)

SAN ANTONIO. Basketbalisti Golden State a New Orleans sú už len jedno víťazstvo od postupu do ďalšieho kola play off zámorskej NBA.

Úradujúci šampión z Golden State vyhral vo štvrtok na palubovke San Antonia 110:97 a v sérii hranej na štyri víťazstvá vedie už 3:0.

Warriors pri neúčasti zraneného Stephena Curryho ťahal najmä Kevin Durant, ktorý strelil 26 bodov.

Blízko k prieniku ďalej sú aj hráči New Orleans, ktorí uspeli pred domácim publikom nad Portlandom 119:102.

Keďže Pelicans vyhrali obidva duely na ihrisku súpera, definitívu budú môcť spečatiť pred vlastnými fanúšikmi.

Hrdinom domácich vo štvrtok nebol tradične Anthony Davis, ale srbský krídelník Nikola Mirotič, ktorý si 30 bodmi utvoril kariérne maximum v play off.

Ak New Orleans v sérii uspejú, postúpia do ďalšieho kola play off po prvý raz od roku 2008.

NBA 2017/2018 - výsledky:

ZÁPADNÁ KONFERENCIA - play off:

San Antonio - Golden State 97:110 (23:26, 23:26, 26:32, 25:26)

/stav série: 0:3/

Najviac bodov: Aldridge 18 (10 doskokov), T. Parker 16, Mills 14 - Durant 26, K. Thompson 19, Livingston 16

New Orleans - Portland 119:102 (36:20, 28:25, 27:25, 28:32)

/stav série: 3:0/

Najviac bodov: Mirotič 30, A. Davis 28 (11 doskokov), Jrue Holiday a Rondo (11 asistencií) po 16 - McCollum 22, Aminu 21, Lillard 20



VÝCHODNÁ KONFERENCIA - play off:

Miami - Philadelphia 108:128 (33:37, 31:26, 30:33, 14:32)

/stav série: 1:2/

Najviac bodov: Dragič 23, Winslow 19 (10 doskokov), J. Richardson 14 - Embiid 23, Šarič a Belinelli po 21