Wenger oznámil svoj koniec v Arsenale po tejto sezóne

20. apr 2018 o 11:12 (aktualizované 20. apr 2018 o 11:48) TASR

LONDÝN. Francúzsky tréner Arsene Wenger v piatok oznámil, že táto sezóna je pre neho posledná na lavičke anglického futbalového klubu Arsenal Londýn.

Tím Arsenalu viedol nepretržite takmer 22 rokov, do klubu prišiel v októbri 1996.

Šťastný a vďačný za privilégium

"Po dôkladnom rozhodovaní a rozhovoroch s predstaviteľmi klubu cítim, že je správny čas opustiť po skončení sezóny post trénera Arsenalu. Som šťastný a vďačný za privilégium slúžiť tomuto klubu takú dlhú dobu, boli to nezabudnuteľné roky," uviedol Wenger v oficiálnom stanovisku.

Trénoval som ho vždy s najväčším zanietením a maximálnou oddanosťou. Chcem sa poďakovať kolegom z realizačného tímu, hráčom, vedeniu a fanúšikom, ktorí robia tento klub taký špeciálny. Vyzývam všetkých priaznivcov, aby vždy stáli za mužstvom. S láskou a večnou oddanosťou Arsene Wenger," uviedol Wenger.

Ťažký deň pre majiteľa

Väčšinový majiteľ klubu Stan Kroenke akceptoval rozhodnutie rodáka zo Štrasburgu, teraz sa musí obzerať po jeho nástupcovi.

"Toto je jeden z najťažších dní v doterajšej športovej kariére. Arsene je elitný tréner, ktorému vďačíme za všetko, čo pre klub urobil. Každý, kto miluje Arsenal a má rád futbal, mu dlhuje slová vďaky a uznania. Tri tituly v Premier League, z nich jeden získaný bez čo i len jednej prehry, sedem víťazstiev v Pohári FA, 20 nepretržitých sezón v Lige majstrov, to sú výnimočné čísla a rekordy," uviedol Kroenke.

"Profesor", ako znie Wengerova prezývka, vyhral s Arsenalom trikrát anglickú Premier League (1998, 2002, 2004), sedemkrát Pohár FA (1998, 2002, 2003, 2005, 2014, 2015, 2017) a rovnako sedemkrát Community Shield (1998, 1999, 2002, 2004, 2014, 2015, 2017).

V roku 2006 priviedol tím do finále Ligy majstrov, v ktorom Arsenal prehral s FC Barcelona 1:2. Ligovým ročníkom 2003/2004 prešli jeho vtedajší zverenci bez jedinej prehry, s bilanciou 26 výhier a 12 remíz získali titul s obrovským jedenásťbodovým náskokom pred mestským rivalom Chelsea Londýn.

Meno 68-ročného odborníka vyznávajúceho ofenzívny herný štýl zostane navždy spojené s Arsenalom, v ktorom prežil vyše dve dekády. Predtým viedol AS Nancy, AS Monaco a trénoval aj japonskú Nagoju Grampus Eight.