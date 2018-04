Sekera trénoval, zranenie kolena sa každým dňom zlepšuje

Elitný obranca reprezentácie ocenil Ramsayho, vyžaduje jednoduchosť a účelnosť.

20. apr 2018 o 13:14 TASR

Hokejista Andrej Sekera sa zapojí do prípravy slovenskej reprezentácie pred šampionátom v Dánsku.(Zdroj: TASR)

POPRAD. Zdravotný stav Andreja Sekeru, ktorý si z NHL priniesol na Slovensko zranenie kolena, sa postupne zlepšuje.

Skúsený obranca sa cíti každým tréningom istejšie a verí, že sa bude môcť predstaviť v reprezentačnom drese na hokejových MS v Dánsku.

Koleno je na tom čím ďalej, tým lepšie

Sekera nepostúpil v tejto sezóne s Edmontonom do play off, v závere základnej časti zámorskej profiligy navyše utrpel zranenie a po jej konci tak musel niekoľko dní dopriať kolenu úplný oddych.

“ Trénoval v NHL, má svoje kvality. Snaží sa ich preniesť do nášho hokeja, do taktiky. Chce od nás najmä jednoduchosť a účelnosť. „ ANDREJ SEKERA O METÓDACH TRÉNERA RAMSAYHO

K národnému tímu sa pripojil až tento týždeň. Na utorkovom zraze v Poprade uviedol, že chce vidieť, ako bude noha reagovať na ľade. Odvtedy absolvoval päť tréningov pod vedením reprezentačného trénera Craiga Ramsayho.

S ich intenzitou i so svojím zdravotným stavom je zatiaľ spokojný, v prípravných stretnutiach proti Lotyšsku (v piatok v Michalovciach a v sobotu v Poprade) však ešte nenastúpi.

"Koleno je na tom čím ďalej, tým lepšie. Stále nie je na sto percent, ale myslím si, že sa to každým dňom zlepšuje. Dúfam, že to bude takto pokračovať," povedal Sekera po piatkovom dopoludňajšom tréningu.

Vicemajster sveta z Helsínk 2012 túži po siedmej účasti na majstrovstvách sveta. Zatiaľ posledné reprezentačné štarty si pripísal na MS 2016 v Petrohrade, odvtedy sa na medzinárodnej scéne predstavil iba vo Výbere Európy na Svetovom pohári 2016 v Toronte.

Ramsay vyžaduje jednoduchosť a účelnosť

Na ZOH 2018 v Pjongčangu ako hráč NHL nemohol štartovať, preto až teraz prvýkrát trénuje pod vedením Ramsayho.

Trénerské metódy kanadského kouča sa mu pozdávajú.

"Trénoval v NHL, má svoje kvality. Snaží sa ich preniesť do nášho hokeja, do taktiky. Vidno to aj na jednotlivých cvičeniach a v systéme hry, ktorý od nás vyžaduje. Chce od nás najmä jednoduchosť a účelnosť," povedal pre web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Sekera, ktorý pre zdravotné problémy odohral v klubovej sezóne iba 36 zápasov (0+8).