Winnipeg postúpil do ďalšieho kola, Pittsburgh a Nashville nevyužili mečbaly

Slovenský hokejista Marko Daňo nehral.

21. apr 2018 o 6:44 (aktualizované 21. apr 2018 o 7:20) SME.sk, TASR, SITA

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



NEW YORK. Hokejisti Winnipegu Jets prvýkrát v klubovej histórii postúpili do 2. kola play off NHL. V noci na sobotu zdolali v piatom súboji 1. kola na domácom ľade Minnesotu Wild hladko 5:0 a celú sériu vyhrali pomerom 4:1.

V semifinále Západnej konferencie sa stretnú s lepším z dvojice Nashville Predators - Colorado Avalanche, v sérii vedú Predators 3:2 na zápasy.

Daňo opäť nehral

Prečítajte si tiež: Daňo je so svojim tímom jedným z najväčších prekvapení NHL

Winnipeg nedovolil Minnesote skórovať sedem tretín za sebou. V piatom dueli rozhodli o svojom triumfe už v úvodnej dvadsaťminútovke, v ktorej štyrmi gólmi vyhnali už po 12 minútach z bránky Devana Dubnyka, nahradil ho Alex Stalock.

V drese Jets sa presadilo päť rôznych strelcov, Mark Scheifele si pripísal gól a asistenciu, Dustin Byfuglien a Paul Šťastný zaznamenali dve asistencie. Domáci brankár Connor Hellebuyck zneškodnil všetkých 30 striel súpera a v druhom zápase po sebe si udržal čisté konto.

Slovenský útočník Marko Daňo sa opäť nezmestil do zostavy Winnipegu.

Jets prvýkrát v klubových dejinách vyhrali sériu play off, v roku 2015 vypadli v 1. kole s Anaheimom, ich predchodca Atlanta Thrashers nestačila v roku 2007 v úvodnom kole na NY Rangers.

Originálni Jets (dnes Arizona Coyotes), ktorí ale so súčasným klubom nemajú okrem názvu nič spoločné, vyhrali dve z 13 sérií v bojoch o Stanleyho pohár v čase, keď sídlili vo Winnipegu.

video //www.youtube.com/embed/od023KTbf9o

Colorado a Philadelphia si udržali šancu

Na svojho súpera v 2. kole si musí kanadský klub ešte počkať. Držiteľ Prezidentskej trofeje pre najlepší tím základnej časti Nashville totiž v piatom stretnutí štvrťfinále Západnej konferencie nedokázal spečatiť svoj postup a podľahol Coloradu 1:2.

Hráči Avalanche tak znížili stav série na 2:3 a udržali sa v postupovej hre.

3:2 vyhrávajú Nashville a Pittsburgh vo svojich sériách.

Domáci Predators síce viedli od 51. minúty po góle Nicka Bonina, no súper dokázal v záverečných necelých 5 minútach skóre otočiť zásluhou Gabriela Landeskoga a Svena Andrighetta.

Šiesty zápas je na programe v noci na pondelok o 4.00 SELČ v Denveri.

Rovnako nevyužil možnosť ukončiť sériu dvojnásobný obhajca trofeje Pittsburgh. Penguins prehrali v piatom dueli štvrťfinále Východnej konferencie doma s Philadelphiou 2:4 a vedú už iba 3:2 na zápasy.

Séria sa presúva do Philadelphie, kde sa šiesty súboj odohrá v nedeľu o 21.00 SELČ.

NHL 2017/2018 - 1. kolo play off, Východná konferencia:

Pittsburgh - Philadelphia 2:4 (0:1, 2:1, 0:2)

Góly: 32. Brust (Shery, Brassard), 37. Guentzel (Crosby, Simon) - 18. C. Giroux (J. Voráček, Filppula), 38. Filppula (Leheterä), 59. Couturier (Simmonds), 60. Read (Filppula)

/stav série - 3:2/

video //www.youtube.com/embed/DR2mc7jYYwM

NHL 2017/2018 - 1. kolo play off, Západná konferencia:

Winnipeg - Minnesota 5:0 (4:0, 0:0, 1:0)

Góly: 1. Trouba (Scheifele, Connor), 6. Little (Byfuglien, Stastny), 12. Tanev, 12. Armia (Byfuglien, Copp), 41. Scheifele (Stastny, Wheeler)

/konečný stav série - 4:1/

Nashville - Colorado 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)

Góly: 51. Bonino (Ekholm, Watson) - 56. Landeskog (MacKinnon, Rantanen), 59. Andrighetto (Compher, Barrie)

/stav série - 3:2/